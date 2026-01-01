Haberler

Zonguldak Defterdarlığı yılbaşında 46 eğlence mekanını denetledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Defterdarlığı, yılbaşı gecesi eğlence sektöründe geniş kapsamlı vergi ve belge denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, 46 farklı noktada kayıt dışı ekonomiyle mücadele etti.

Zonguldak Defterdarlığı'na bağlı denetim ekipleri, yılbaşı gecesi il genelinde geniş kapsamlı vergi ve belge denetimi gerçekleştirdi. Eğlence sektörünün en yoğun olduğu saatlerde sahaya inen ekipler, 46 farklı noktada eş zamanlı kontroller yaptı.

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle ticari hacmin arttığı gece kulübü, restoran ve eğlence mekanlarına yapılan denetimlerde; kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergi güvenliğinin sağlanması amaçlandı. Zonguldak Defterdarı Recep Serdar'ın da bizzat katıldığı denetimlerde defterdarlık uzmanları "hasılat ve belge" denetimleri yaptı.

İşletmelerin sundukları hizmet karşılığında fatura veya fiş düzenleyip düzenlemedikleri kontrol edildi. Uygulanan KDV oranlarının doğruluğu ve kasaya giren anlık hasılatın kayıtlarla uyumu incelendi. Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) ve otomasyon sistemlerinin mevzuata uygun çalışıp çalışmadığı denetlendi.

Mekanlarda sahne alan sanatçı veya etkinlikleri düzenleyen organizatör firmaların vergi yükümlülükleri sorgulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yeni yılın ilk günü 7'den 70'e Türkiye Gazze için ayakta! On binler Galata Köprüsü'ne yürüyor

İstanbul'da dev yürüyüş! On binlerce kişi tek bir amaçla buluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası: Annem yasak ilişkiden hamile kaldığını anlattı

Ankaralı Necla'dan Trump'a babalık davası! Yasak ilişki iddiası