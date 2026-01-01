Zonguldak Defterdarlığı yılbaşında 46 eğlence mekanını denetledi

Zonguldak Defterdarlığı'na bağlı denetim ekipleri, yılbaşı gecesi il genelinde geniş kapsamlı vergi ve belge denetimi gerçekleştirdi. Eğlence sektörünün en yoğun olduğu saatlerde sahaya inen ekipler, 46 farklı noktada eş zamanlı kontroller yaptı.

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle ticari hacmin arttığı gece kulübü, restoran ve eğlence mekanlarına yapılan denetimlerde; kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergi güvenliğinin sağlanması amaçlandı. Zonguldak Defterdarı Recep Serdar'ın da bizzat katıldığı denetimlerde defterdarlık uzmanları "hasılat ve belge" denetimleri yaptı.

İşletmelerin sundukları hizmet karşılığında fatura veya fiş düzenleyip düzenlemedikleri kontrol edildi. Uygulanan KDV oranlarının doğruluğu ve kasaya giren anlık hasılatın kayıtlarla uyumu incelendi. Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) ve otomasyon sistemlerinin mevzuata uygun çalışıp çalışmadığı denetlendi.

Mekanlarda sahne alan sanatçı veya etkinlikleri düzenleyen organizatör firmaların vergi yükümlülükleri sorgulandı. - ZONGULDAK