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Zonguldak'ta Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Süt Toplama Kapasitesi Artacak

Zonguldak'ta Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin Süt Toplama Kapasitesi Artacak
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Nebioğlu Terziler Musausta Karaevliçavuş Karaevligeriş ve Madenler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, IPARD III Programı kapsamında süt toplama kapasitesini artırmayı hedefleyen bir projeye imza attı. Proje, 4.8 milyon TL yatırım ve 3.4 milyon TL hibe desteği ile hayata geçirilecek.

Nebioğlu Terziler Musausta Karaevliçavuş Karaevligeriş ve Madenler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin süt toplama kapasitesini artırmayı hedefleyen projesi, IPARD III Programı kapsamında Zonguldak'ta hazırlanan ilk projeye ait sözleşme imzalandı. Sözleşme, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun katılımıyla Zonguldak TSO'da düzenlenen etkinlikte takdim edildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, proje tanıtımında yaptığı konuşmada, bu yatırımın Zonguldak'ın kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu ifade etti. Proje, 4.8 milyon TL yatırım tutarıyla gerçekleştirildi ve %70 oranında 3.4 milyon TL hibe desteği aldı. Nebioğlu, Geriş ve Madenler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, süt toplama merkezi için üç adet araç ve araç üstü süt taşıma tankı temin ederek, günlük 8 ton olan süt toplama kapasitesini 14 tona çıkarmayı hedefliyor. Proje sayesinde, 954 haneden toplanan sütün daha hijyenik koşullarda işlenmesi ve üreticilerin gelir seviyesinin artırılması amaçlanıyor.

1995 yılında kurulan kooperatif, bu yatırımla soğuk zincire daha fazla süt dahil ederek bölgedeki çiğ süt pazarını büyütmeyi planlıyor. Ayrıca, proje kapsamında altı kişilik istihdam sağlanması da öngörülüyor. TKDK Kastamonu İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu ve TKDK Zonguldak İl İrtibat Ofisi yetkilisi Dr. Coşar Tosun, Zonguldak'ta IPARD III Programı'nın ilk projesini hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür projelerin bölge tarımı ve ekonomisi için önemli kazanımlar sunduğunu belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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