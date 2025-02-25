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Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocakları İçin Kritik Toplantı

Zonguldak'ta Ruhsatsız Maden Ocakları İçin Kritik Toplantı
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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocaklarıyla mücadele amacıyla düzenlenen toplantıda, ilgili kurumlar bir araya gelerek denetim süreçleri ve alınan tedbirleri değerlendirdi. Kaçak madenciliğin önlenmesi ve iş güvenliği konuları gündeme alındı.

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocaklarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantı Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantıya; Vali Yardımcıları Muammer Balcı ve Şenol Levent Elmacıoğlu, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Alb. Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Maden Savcısı Emre Saka ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı. Toplantıda; ruhsatsız kömür ocaklarına yönelik yürütülen müdahale çalışmaları, denetim süreçleri ve alınan tedbirler, Kayıt dışı madenciliğin önlenmesine yönelik iş birliği ve koordinasyon,

Mevcut uygulamaların etkinliği ve sahada karşılaşılan sorunlar ele alındı. Kaçak madenciliğin önlenmesi, iş güvenliği risklerinin ortadan kaldırılması ve yasa dışı faaliyetlerin engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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