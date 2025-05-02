Zonguldak'ta Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi Gerçekleştirildi

Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü'nde, 2025 yılı orman yangınlarıyla mücadele iş başı eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlerde yangınla mücadelede görev alacak tüm personel, sezon öncesi kapsamlı bir hazırlıktan geçirildi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Ersan Kabakçı tarafından verilen eğitime, Zonguldak Orman İşletme Müdürü Suat Ataş, işletme müdür yardımcısı, işletme şefleri, orman muhafaza memurları, yangın işçileri ve iş makinesi operatörleri katıldı.

Eğitim programında yangın öncesinde alınacak tedbirler, yangın esnasında uygulanacak müdahale yöntemleri ve yangın sonrası yapılacak işlemler detaylı biçimde ele alındı. Katılımcılara ayrıca, orman yangınlarında iş güvenliği, kullanılan yangın ekipmanlarının bakımı, sezon öncesi hazırlıkların nasıl yapılacağı, erken müdahalenin kritik önemi, gelen ihbarlara anında ve doğru müdahale yöntemleri ile ihbarların değerlendirme süreçleri konusunda bilgi verildi.

Orman yangınlarının yönetimi sırasında organizasyon ve haberleşmenin nasıl sağlanacağına dair uygulamalı örneklerle desteklenen eğitimde, personelin sahip olduğu yasal sorumluluklar ve karşılaşabileceği hukuki yaptırımlar da aktarıldı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangın sezonu başlamadan önce gerçekleştirilen bu tür eğitimlerle hem can güvenliğini korumayı hem de doğaya verilecek zararı minimuma indirmeyi hedeflediklerini belirtti. - ZONGULDAK