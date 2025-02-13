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Zonguldak'ta Mağaza Açılışında İzdiham: Vatandaşlar 100 Lira İçin Yarıştı

Zonguldak'ta Mağaza Açılışında İzdiham: Vatandaşlar 100 Lira İçin Yarıştı
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Alaplı ilçesinde bir mağaza açılışında, ürünleri 100 liraya almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. Mağaza sahipleri, yoğun kalabalığı kontrol altına almak için kapıları kapatmak zorunda kaldı. Açılışta cam ürünlerin kırılmasına neden olan kalabalık, alışveriş çılgınlığının önüne geçemedi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir mağazanın açılışında vatandaşlar 100 liraya satılan ürünlerden alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Alaplı ilçesinde bir firma her bir ürünün 100 liradan satıldığı mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış saati itibariyle vatandaşlar mağaza önünde kalabalık oluşturdu. Mağazanın önünde ve içinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar zaman zaman izdiham yaşadı. Mağaza sahipleri ise çareyi işyerinin kapılarını kapatarak giriş çıkışları kontrol altında tutmaya çalıştı.

Büyük bir bölümü bardak, sürahi, saklama kabı gibi camdan imal edilen ürünlerden oluşan mağazada birçok cam ürünü ise yoğun kalabalık nedeniyle kırıldı. Vatandaşlar ise bir ürün daha fazla satın alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Zaman zaman arbede yaşansa da işyeri sahipleri kampanyanın iki ay daha devam edeceğini açıkladı. Ancak bu açıklama bile vatandaşların alışveriş çılgınlığının önüne geçemedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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