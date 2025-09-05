Zonguldak'ta Kaçak Maden Ocakları Kapatıldı, Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentte yürütülen denetimler ve orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, "Denetimler sonucunda 42 kaçak maden ocağı kapatıldı, 36 adli ve idari işlem yapıldı, 37,5 ton kaçak kömür ele geçirildi" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, kent genelinde 1 Haziran - 3 Eylül tarihleri arasında 265 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu denetimler sonucunda 42 kaçak maden ocağı kapatıldı, 36 adli ve idari işlem yapıldı, 37,5 ton kaçak kömür ele geçirildi. Denetimler sayesinde 2024 yılının aynı dönemine göre piyasada yüzde 17 oranında artış sağlandı" dedi.

Orman yangınlarına da değinen Hacıbektaşoğlu, son yıllarda artışa dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

"2024 yılında ilimizde 12 orman yangını çıkmış ve 8,2 hektarlık alan zarar görmüştü. 2025 yılında ise bugüne kadar 21 yangın meydana geldi, toplam 8,6 hektarlık alan zarar gördü. Ormanlarımızı korumak yalnızca bugünkü yaşam kalitemizin değil, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasın da teminatıdır."

Vatandaşlara çağrıda bulunan Hacıbektaşoğlu, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması gerektiğini belirterek, "Piknik ve mesire alanlarında dikkatli olunmalı, kıvılcım çıkarabilecek faaliyetlerden uzak durulmalı. En küçük bir duman ya da ateş belirtisi görüldüğünde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması yangınların büyümeden kontrol altına alınmasında kritik rol oynamaktadır" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirleri de hatırlatarak, "26 Haziran 2025 tarihinde alınan karar gereği 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında ormanlara giriş yasağı sürüyor. Ayrıca mevsimin kurak geçmesi nedeniyle mangal, semaver, ocak kullanımı ve bitki örtüsünün yakılması gibi faaliyetler de yasaklanmıştır" diye konuştu. - ZONGULDAK