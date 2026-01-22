Haberler

Zonguldak'ta tezgahlar istavritle şenlendi

Zonguldak'ta tezgahlar istavritle şenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta denizlerdeki balık miktarındaki azalma, hamsi fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Hamsinin azalmasıyla tezgahlarda istavrit ön plana çıkarken, fiyatı 150 TL olarak belirlendi. Balıkçı esnafı, Ramazan ayında da balık arzının sınırlı olacağını öngörüyor.

Zonguldak'ta denizlerde avlanan balık miktarının azalması tezgah fiyatlarına yansıdı. Hamsi azalırken yerini istavrite bıraktı.

Zonguldak'ta balıkçılık yapan Zeki Beybeyoğlu, hamsinin azalması nedeniyle tezgahlarda 150 liradan istavrit sattıklarını ifade etti. Hamsinin yanı sıra mezgit, barbun ve çinekop gibi türlerin yokluğu nedeniyle istavrit ilgi gördü.

İstavritin kilogram fiyatının 150 TL bandında seyrettiğini belirten esnaf, palamut sezonunun boş geçmesinin ardından hamsinin de azalmasıyla çeşitliliğin düştüğünü kaydetti.

"Az da olsa tezgahlar boş kalmıyor"

Balık miktarındaki düşüşe rağmen vatandaşın balığa olan ilgisinin sürdüğünü ifade eden Beybeyoğlu, "Hamsi kesti, artık çok az geliyor. Şu an tezgahları yine de balıksız bırakmıyoruz. Az da olsa hamsi ve istavriti getirip vatandaşa sunuyoruz. Ramazan ayı yaklaşırken hamsi, istavrit ve yer yer mezgit ile hizmet vermeye devam edeceğiz ancak çeşit olsa da bolluk beklenmiyor" dedi.

Zonguldaklı vatandaşlar ise fiyatlara rağmen taze balığa ilgi göstermeye devam ederken, esnaf balık arzının Ramazan ayında da sınırlı miktarda süreceğini öngörüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler