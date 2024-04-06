Zonguldak'ta araçlar tek tek durduruldu

Zonguldak'ta polis ekiplerince sahil yolunda araçlar tek tek durdurularak sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Ramazan Bayramı öncesinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik araç ve sürücülerine asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda araçlar tek tek durduruldu. Sürücülerin emniyet kemeri, ehliyet, ruhsat, sigorta muayene gibi sorgulamaları yapıldı.

Sorgulamada kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Uygulamanın bayramda da devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK