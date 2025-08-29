Zonguldak'ta Anadolu Hastanesi Binası Satışa Çıkarıldı

Zonguldak'ta Anadolu Hastanesi Binası Satışa Çıkarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ereğli ilçesinde uzun yıllar sağlık hizmeti veren Anadolu Hastanesi binası, 325 milyon TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. İlan, yerel halk arasında tartışmalara yol açtı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uzun yıllar sağlık hizmeti veren Anadolu Hastanesi binası satışa çıkarıldı.

Müftü Mahallesi'nde bulunan Anadolu Hastanesi binası satışa çıkarıldı. 8 katlı bina için 325 milyon TL fiyat belirlendi. Hastane binasının bir emlak ilanıyla satışa konulması, ilçe kamuoyunda tartışmalara sebep oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Atiba Hutchinson Türkiye'ye geri döndü

Atiba Hutchinson Türkiye'ye geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze saldırılarında ilk aşama başladı, 6 ülkeden İsrail'e kınama geldi

Gazze saldırılarında ilk aşama başladı! 6 ülkeden İsrail'e kınama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.