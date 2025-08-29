Zonguldak'ta Anadolu Hastanesi Binası Satışa Çıkarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uzun yıllar sağlık hizmeti veren Anadolu Hastanesi binası satışa çıkarıldı.

Müftü Mahallesi'nde bulunan Anadolu Hastanesi binası satışa çıkarıldı. 8 katlı bina için 325 milyon TL fiyat belirlendi. Hastane binasının bir emlak ilanıyla satışa konulması, ilçe kamuoyunda tartışmalara sebep oldu. - ZONGULDAK