Zonguldak'ta Anadolu Hastanesi Binası Satışa Çıkarıldı
Ereğli ilçesinde uzun yıllar sağlık hizmeti veren Anadolu Hastanesi binası, 325 milyon TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. İlan, yerel halk arasında tartışmalara yol açtı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uzun yıllar sağlık hizmeti veren Anadolu Hastanesi binası satışa çıkarıldı.
Müftü Mahallesi'nde bulunan Anadolu Hastanesi binası satışa çıkarıldı. 8 katlı bina için 325 milyon TL fiyat belirlendi. Hastane binasının bir emlak ilanıyla satışa konulması, ilçe kamuoyunda tartışmalara sebep oldu. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel