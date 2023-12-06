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Zonguldak'ta Ambulansa Yol Veren Makiniste Plaket Takdim Edildi

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Zonguldak'ta geçiş güzergahında bulunan ambulansı fark eden tren makinisti, treni durdurarak ambulansa yol verdi. Bu davranışından dolayı makiniste plaket takdim edildi.

Zonguldak'ta geçiş güzergahında bulunan ambulansı fark edince treni durdurarak yol veren makiniste davranışından dolayı plaket takdim edildi.

Zonguldak'ta geçen 27 Kasım günü Uğur Mumcu kavşağında araçların geçiş güzergahı olan yolda içinde hasta taşıyan İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetler ambulansını görünce treni durdurup geçişine izin veren Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ya ait tren makinisti duyarlı davranışından dolayı plaketle ödüllendirildi.

TTK Demir Yolu Başmühendisliği Şantiyesinde düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıoğlu, TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürü Metin Şahin, Başmühendis Mehmet Burak Öztürk, İşyeri Hekimi Dr. Muzaffer Parlak, GMİS Merkez Şube Başkanı Aysel Yaman Kocabaşın yanı sıra TTK Demiryolu makinistleri ve çok sayıda işçiler katıldılar.

Bu anlamlı davranışından dolayı o gün treni durdurup ambulansın geçişine izin TTK' ya ait trenin kontrolündeki makinist Erkan Öyüm'e plaketini törenle verildikten sonra bir teşekkür konuşması yapan İl Sağlık Müdürü Güner şöyle dedi:

"Öncelikle bu duyarlı davranıştan dolayı tren makinistimizi ve demiryolunda görev yapan diğer arkadaşlarımızı yürekten kutlamak istiyorum. Bizim için sağlıkta dakikalar çok önemli, o ambulansın içinde kalp krizi ve beyin kanaması geçiren hastamız olabilirdi. Kenttin trafiğinin sıkışıklığını görmüşsünüzdür. Bu hassasiyetinizden dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum."

TTK Liman ve Demiryolu İşletme Müdürü Metin Şahin de "İl Sağlık Müdürümüz Ertuğrul Güner ve beraberindeki ekibin İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan demiryolu Başmühendisliği çalışanlarının demiryolu hattımızda ambulansa durarak yol vermesi sebebiyle yapmış oldukları ziyaret ve tüm çalışanlarımıza teşekkür amaçlı yaptıkları plaket için teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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