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Zonguldak'ta Altyapı Çalışmaları Vatandaşları Düşündürüyor

Zonguldak'ta Altyapı Çalışmaları Vatandaşları Düşündürüyor
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Zonguldak'taki altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yolda güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve çalışmaların uzaması, vatandaşlar ve esnaflar tarafından tepkiyle karşılandı. Açıkta kalan çukurlar ve çevre kirliliği sorunları gündeme geldi.

Zonguldak'ta bir süre önce alt yapı çalışması için kazılan yolda güvenlik önlemlerinin yetersiz olması ve çalışmaların bir an önce tamamlanmamasına vatandaşlar ve esnaflar tepki gösterdi.

Terakki Mahallesi Soğuksu Cumhuriyet Caddesi'nde altyapı çalışmaları kapsamında kazılan yol, uzun süredir tamamlanmadı. Kazı alanlarında yeterli güvenlik önlemi alınmaması hem esnafı hem de vatandaşları çileden çıkardı. Kazılan çukurlar, yalnızca dubalar ve uyarı şeritleriyle çevrelendi. Ancak vatandaşlar ve esnaflar bu önlemlerin yetersizliği dikkat çekerken, yayaların can güvenliği tehlikeye atılıyor. Açıkta kalan kanalların içine dolan çöp ve biriken sular, çevre kirliliğine de davetiye çıkarıyor.

Bölge esnafı her gün iş yerlerinin içini ve önünü temizlemek zorunda kaldıklarını belirterek, "Sabah siliyoruz, öğlene kalmadan yine her yer toz içinde. Ne müşteri geliyor ne biz rahat çalışabiliyoruz" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşlar ise yetkililerin çalışmaları hızlandırmasını ve kazılan alanların bir an önce kapatılmasını talep istedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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