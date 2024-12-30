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Zonguldak'ta 403 Ruhsatsız Maden Kapatıldı

Zonguldak'ta 403 Ruhsatsız Maden Kapatıldı
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2024 yılı içerisinde yapılan 1010 denetimde 403 ruhsatsız madenin kapatıldığını ve 533 ton kaçak kömür ele geçirildiğini duyurdu. Ayrıca, terör ve narkotik suçlarla ilgili gerçekleştirilen operasyonlarda önemli artışlar kaydedildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 2024 yılı içerisinde yapılan bin 10 denetimde 403 ruhsatsız madenin tespit edilerek kapatıldığını açıkladı. Hacıbektaşoğlu, bu ocaklardan 533 ton kaçak kömürün ele geçirildiğini kamuoyu ile paylaştı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Valilik binasında 2024 yılı Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Hacıbektaşoğlu, 2024 yılında terör, narkotik, organize, kaçakçılık, siber suçlar kapsamında yapılan operasyonları, KADES uygulaması, trafik ve sahil güvenlik denetimlerine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

2024 yılının; şehrin güvenliğini arttırmak ve toplumsal düzeni sağlamak adına önemli çalışmaların yapıldığı, adımların atıldığı bir yıl olduğunu ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, "Bu vesile ile tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve diğer ilgili birimlerimiz özverili çalışmalarla şehrimizin huzur ortamını güçlendirmiş, bu süreçte halkımızın da desteği ile önemli ilerlemeler kaydedilmiştir" şeklinde konuştu.

2024 yılında terör olaylarında yılında gerçekleştirilen 20 operasyonda 28 şahsın gözaltına alındığını ifade eden Hacıbektaşoğlu, bu şüphelilerden 8'inin tutuklandığını ifade etti. Narkotik suçlarla ilgili yapılan operasyonları da açıklayan Hacıbektaşoğlu, "2024 yılında gerçekleştirilen 775 operasyonda 262 şahıs gözaltına alınmış, 159'u tutuklanmış, 98'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 2023 yılına kıyasla operasyon sayısı yüzde 8, tutuklanan şahıs ise yüzde 13,57 oranında artmıştır. Yapılan operasyonlarda 36 bin 793 gram esrar, 25 bin 194 gram skunk, 14 gram eroin, 64 gram kokain, 21 gram afyon, 10 bin 701 gram bonzai, 7 bin 213 gram metamfetamin, 944 adet ecstasy, 769 gram kenevir tohumu, 7 bin 750 adet sentetik ecza, 2 bin 11 adet kenevir bitkisi ele geçirilmiştir" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 26 operasyonda, 1 organize suç çetesinin çökertildiğini, 134 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. Hacıbektaşoğlu bu şüphelilerden 25'inin tutuklandığını ifade etti.

"Zonguldak'tan 7 kişi gönüllü olarak Suriye'ye dönüş yapmıştır"

Hacıbektaşoğlu, 2024 yılında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarına yönelik gerçekleştirilen 45 operasyonda, 21 organizatör, 122 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı. Bu düzensiz göçmenlerden de 107'sinin sınır dışı edildiğini belirtti. İl genelinde 537 geçici koruma altında Suriyeli, bin 750 ikamet izni alan ve 537 uluslararası koruma kapsamında kalan düzenli göçmen bulunduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, "İlimizde sınır dışı edilen göçmen sayısı 2023 yılına kıyasla yüzde 127 artmıştır. Son dönemde ilimizde geçici koruma kapsamında olan 7 kişi gönüllü olarak Suriye' ye dönüş yapmıştır" diye ifade etti.

"2024 yılındaki denetimlerde 403 kaçak ocak kapatıldı"

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik bin 10 denetim yapıldığını açıkladı. Hacıbektaşoğlu, "Denetimler sonucunda 403 kaçak ocak kapatılmış, 217 adli ve idari işlem yapılarak 533 ton kaçak kömür ele geçirilmiştir. 2023 yılına kıyasla denetim sayısı yüzde 5, kapatılan ocak sayısı yüzde 59 oranında artmıştır. Ele geçirilen kaçak kömür ise 2023'te 133 ton iken, 2024 yılında ise 533 tona çıkmıştır" dedi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, TCSG 86 Bot Komutanı Üsteğmeni Hayrettin Selimoğlu ve İl Göç İdaresi Müdürü Fethi Ahmet Demirkol katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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