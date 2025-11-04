Haberler

Zeytin Ağaçlarından El Yapımı Mutfak Gereçleri İlgi Görüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Musa Bozkurt'un zeytin ağaçlarından yaptığı el yapımı mutfak gereçleri, hem hijyenik hem de dayanıklı olmaları nedeniyle pazarda yoğun ilgi görüyor.

Haber: Sefer TATAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kurulan pazarda, zeytin ağaçlarından elde edilen el yapımı mutfak gereçleri ilgi görüyor. Uzun yıllar yakacak olarak kullanılan zeytin odunlarını değerlendiren Musa Bozkurt, bu dayanıklı malzemeden ürettiği kaşık, kepçe, spatula, havan ve kesme tahtalarıyla dikkati çekiyor.

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Oruçlar Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Bozkurt, evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek zeytin ağaçlarından mutfak gereçleri yapmaya başladı.

Zeytin ağacının hem sağlam yapısı hem de hijyenik özelliği sayesinde mutfaklarda tercih edildiğini belirten Bozkurt, "Yöremizde çok sayıda zeytin ağacı var. Budama sırasında çıkan dallar genellikle yakacak olarak kullanılıyordu. Biz bu dalları değerlendirerek mutfak gereçlerine dönüştürdük. Zeytin ağacının bakteri barındırmaması da ürünlerimize ayrı değer katıyor" dedi.

Edremit Körfezi'ndeki pazarlarda satış yaptığını söyleyen Bozkurt, ürünlerinin 50 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğunu ifade etti.

Bozkurt, "Eskiden odun yaptığımız zeytin dalları şimdi hem gelir kaynağı oldu hem de sofralarımızı süslüyor. İşimi severek yapıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Bakan Fidan iddiası ses getirdi, YÖK'ten beklenen açıklama geldi
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı

Ya tamam, ya devam diyecek! İşte Sergen'in kader maçı
Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Louvre Müzesi soygununda güvenlik şifresi akıllara durgunluk verdi

Tarihi soygunda skandal detay! Şifreyi tahmin etmek bir dakika sürdü
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.