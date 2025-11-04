Zeytin Ağaçlarından El Yapımı Mutfak Gereçleri İlgi Görüyor

Haber: Sefer TATAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kurulan pazarda, zeytin ağaçlarından elde edilen el yapımı mutfak gereçleri ilgi görüyor. Uzun yıllar yakacak olarak kullanılan zeytin odunlarını değerlendiren Musa Bozkurt, bu dayanıklı malzemeden ürettiği kaşık, kepçe, spatula, havan ve kesme tahtalarıyla dikkati çekiyor.

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Oruçlar Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Bozkurt, evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek zeytin ağaçlarından mutfak gereçleri yapmaya başladı.

Zeytin ağacının hem sağlam yapısı hem de hijyenik özelliği sayesinde mutfaklarda tercih edildiğini belirten Bozkurt, "Yöremizde çok sayıda zeytin ağacı var. Budama sırasında çıkan dallar genellikle yakacak olarak kullanılıyordu. Biz bu dalları değerlendirerek mutfak gereçlerine dönüştürdük. Zeytin ağacının bakteri barındırmaması da ürünlerimize ayrı değer katıyor" dedi.

Edremit Körfezi'ndeki pazarlarda satış yaptığını söyleyen Bozkurt, ürünlerinin 50 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğunu ifade etti.

Bozkurt, "Eskiden odun yaptığımız zeytin dalları şimdi hem gelir kaynağı oldu hem de sofralarımızı süslüyor. İşimi severek yapıyorum" diye konuştu.