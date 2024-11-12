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Yurt içindeki yüksek fiyatlar nedeniyle İtalya'dan daha ucuza getirilen kırmızı et tezgahlarda yerini aldı

Yurt içindeki yüksek fiyatlar nedeniyle İtalya'dan daha ucuza getirilen kırmızı et tezgahlarda yerini aldı
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İstanbul Beylikdüzü'nde, yurtdışından getirilen büyükbaş hayvan etinin kilogram fiyatı 369 lira olurken, yerli dana kuşbaşı etinin fiyatı 700 lira olarak belirlendi. Tüketiciler uygun fiyatlı ithal ete yönelmeye başladı.

Yurtdışından getirilen büyükbaş hayvan eti, fiyatları da etkiledi. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir markette dana kuşbaşının kilogram fiyatının 369 lira olduğu görülürken, aynı bölgede bulunan kasaplarda ise yerli dana kuşbaşı etinin fiyatının 700 lira olduğu kaydedildi.

İTALYA'DAN KIRMIZI ET İTHALATI

İstanbul Beylikdüzü'nde şubesi bulunan bir markette satılan İtalyan menşeili büyükbaş hayvan etinin kilogram fiyatının 369 liraya satılması dikkat çekti. Uygun fiyata et satışının yapıldığı markete yakın bölgelerde bulunan yerli etin kuşbaşı kilogram fiyatının ise 700 lira olduğu görüldü. Fiyatlardaki farklılık kafa karışıklığına yol açarken, tüketicinin uygun fiyatlı ete yöneldiği öğrenildi. İthal edilen etlerin kasaplardaki fiyatlara da yansıması bekleniyor.

"FİYATLAR KIRILIYOR"

Bölgede kasaplık yapan Mücahit Osman, "Şimdi marketlerdeki etler yurtdışından geliyor. Bu etleri Et ve Süt Kurumu getiriyor. Şubesi olan marketlere dağıtıyorlar bunu. Bu şekilde de bu ürünler satılıyor. Bizimkiler de Trakya, Balıkesir, Çanakkale gibi bölgelerin hayvanlarını satın alıp burada halka sunuyoruz. Yurtdışından gelen etler fiyatları bir dönem sabit tuttu. Et için talep var satılıyor. Burada da ona göre fiyat kırılıyor" dedi.

"NE YEDİĞİMİZİ BİLMİYORUZ"

Marketten alışveriş yapan bir vatandaş ise "Fiyatlara bakmadım. Sonuçta hiçbir şekilde ne yediğimizi bilmediğimiz için etin ithali yerlisi çok fark etmiyor. Genel olarak fiyata bakıyoruz. Alabilen kalitelisini de alıyor tabji ama kasaptan aldığın etin de ne olduğunu bilemiyorsun ki" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıÇotanak:

hayvancılığın Türkiye'de bittiğinin kanıtı

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Haber Yorumlarıoguz:

biz hayvancılıgımızı desteklemeyelim ama yabancı hayvancılıkla ugraşanı destekleyelim aklım almıyor nereden nereye

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Haber YorumlarıSer_hat:

Tarım bitti,hayvancılık biti,köyler boşaldı sırada ne var...

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

ucuz halimi 500 tl?

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Haber YorumlarıSer_hat:

Etikette 499 yazıyor az mı?

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Haber YorumlarıMülayim:

İtalyanlar bizim sakat atçılarla rekabet edemez:))))

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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

MAKARNA yiyorsunuz beyin algilamiyor sonrane yediginizi

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

DAĞDAKİ ÇOBANLA BENİM OYUM BİRMİ DİYEN MANEN DESTEKLEYİP ÇOBANLARI KÜSTÜRDÜNÜZ. SONUÇ HAYVANCILIK YAPANLARA ÇİFTÇİLİK YAPANLARA CAHİL MUAMELESİ YAPTINIZ ESERİNİZLE GURU DUYUN LAİK FAMİLYA

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