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Yüksekova'nın Tarım Geleceği Toplantıda Ele Alındı

Yüksekova'nın Tarım Geleceği Toplantıda Ele Alındı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, tarımın geleceği ve yerel eylem gruplarının kurulması için düzenlenen toplantıda önemli kararlar alındı.

Hakkari ve ilçeleri arasında en büyük tarım alanına sahip olan Yüksekova ilçesinin tarımdaki geleceği, düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen'in katılımıyla DEMETER Kadın Kooperatifi'nde toplantı düzenlendi. İki ülkeye sınırı olan ve bölgenin en büyük tarım alanına sahip olan Yüksekova'nın tarım geleceğine yön vermek için yapılan toplantıda, ortak tarım politikası kapsamında yerel eylem gruplarının kurulması ele alındı.

Toplantıya Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Hakkari Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Tekin, Arıcılar Birliği Başkanı Fazıl Durmuş, DEMETER Kadın Kooperatif Başkanı Bahar Sağkol, DESTAR Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Şadiye Han, Küçükbaş Hayvan Birliği Sekreteri Ersin Akman ve kurum mühendisleri katıldı. 3 saat süren toplantıda önemli kararlar alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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