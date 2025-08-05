Yüksekova'da Yeni TOKİ Konut Projeleri Devam Ediyor

Yüksekova'da Yeni TOKİ Konut Projeleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Güçlü Mahallesi'nde yeni TOKİ konutları inşa ediliyor. İlçe Kaymakamı Mustafa Akın, inşaat alanında incelemelerde bulundu ve devletin Yüksekova'nın büyümesine sunduğu destekleri vurguladı.

Yüksekova'da konut ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, İlçe Kaymakamı Mustafa Akın, Güçlü Mahallesi'nde yapımı süren yeni TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Yüksekova'da daha önce Esenyurt, Esentepe ve Küçük Sanayi bölgelerinde toplam 3 bin TOKİ konutu yapılmıştı. Bu başarıyı takiben, Güçlü Mahallesi'nde de yeni konut projeleri başlatıldı. Kaymakam Akın da inşaat alanında incelemeler yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi alan Akın, çalışanlara kolaylıklar diledi. Mustafa Akın, Yüksekova'nın büyümesi için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurgulayarak, "Büyüyen Yüksekova için devlet var gücüyle TOKİ evlerinin yapımını sürdürüyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı

Eşini ve oğlunu vahşice katledip intihara kalkıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: İpsiz sapsızların 'Biz komisyoncu değiliz' zırvasına sığınmaları değersiz

Ne CHP ne de DEM! İşte Bahçeli'nin yerden yere vurduğu parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.