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Yüksekova'da safran yetiştiren Erişmiş, üretimin bölgede yaygınlaşmasını istiyor

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Yüksekova'da safran yetiştiren Erişmiş, üretimin bölgede yaygınlaşmasını istiyor Haber Videosunu İzle
Yüksekova'da safran yetiştiren Erişmiş, üretimin bölgede yaygınlaşmasını istiyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde safran ve salep üreten Kerim Erişmiş, safran yetiştiriciliğinin bölgede yaygınlaşmasını istiyor. Erişmiş, kilogramı yaklaşık 900 bin lira olan safranda bir dönümden 400-500 gram ürün alınabildiğini söyledi.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde safran ve salep üretimi yapan Kerim Erişmiş, yüksek ekonomik değeriyle öne çıkan safran yetiştiriciliğinin bölgede yaygınlaşmasını istiyor. Erişmiş, "Bir dönümden 400-500 gram safran elde edilirse bunun ekonomik karşılığı oldukça yüksek oluyor" dedi.

Yüksekova'da çiftçilik yapan Kerim Erişmiş, safran üretiminin bölgenin iklim ve toprak koşullarına uyum sağladığını belirterek özellikle tarımsal üretim yoluyla gelir elde etmek isteyen yurttaşların bu alana yönelebileceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile il ve ilçe tarım müdürlüklerinin desteğiyle geçen yıl 2 dönüm arazisinde ekmek için 20 kilogram safran yumrusu edinen Erişmiş, bu yıl kendi imkanlarıyla üretimini genişletti.

"BİR DÖNÜMDEN 400-500 GRAM SAFRAN ELDE EDİLEBİLİR"

Safranın kilogram fiyatının yaklaşık 900 bin lira olduğunu belirten Erişmiş, uygun bakım koşullarında bir dönümlük araziden 400-500 gram ürün alınabileceğini ifade etti. Bu miktarın mevcut fiyat üzerinden 400-500 bin liralık satış değerine karşılık gelebileceğini kaydeden Erişmiş, safranın buğday ve yonca gibi ürünlere alternatif olabileceğini dile getirdi.

Erişmiş, "Bir dönüm, bir iki dönüm tarlası olan bir kişi de bu işi yapabilir. Bir dönümden 400-500 gram safran elde edilirse bunun ekonomik karşılığı oldukça yüksek oluyor. Benim isteğim, bölgemizde devlet desteğinin artması ve iş olanaklarının çoğalması" dedi.

"Üretmek isteyenlere yardımcı olurum"

Geçen yıl diktiği safran yumrularının çoğaldığını ve bu yıl ürün verdiğini anlatan Erişmiş, çocuklarının desteğiyle 50-70 kilogram arasında yeni safran yumrusu alarak üretim alanını genişlettiğini belirtti.

Safranın kış koşullarına uyum sağlayabilen bir bitki olduğunu ifade eden Erişmiş, Yüksekova ve Hakkari'de yetiştiriciliğin yaygınlaşmasını istediğini söyledi.

Erişmiş, safran üretimine başlamak isteyenlere destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Erişmiş'in safran yetiştirdiği araziyi ziyaret ederek üretim çalışmaları ve hasat süreci hakkında bilgi aldı.

Kaynak: ANKA
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