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Yüksekova'da evlilik kredisi için esnafa ve vatandaşa broşür dağıtıldı

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Yüksekova'da evlilik kredisi için esnafa ve vatandaşa broşür dağıtıldı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, devlet destekli evlilik kredisinin tanıtımı için esnaf ve vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı. Çalışmayla evlilik hazırlığı yapan gençlerin projeden haberdar edilmesi ve başvuru sürecine ilişkin farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan gençlere yönelik devlet destekli evlilik kredisinin tanıtımı amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamındaki evlilik kredisi desteği için ilçe genelinde tanıtım faaliyeti düzenledi. Bu kapsamda sahaya inen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli, ilçe merkezindeki esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek bilgilendirici broşürler dağıttı.

Gerçekleştirilen çalışmayla, evlilik hazırlığı aşamasındaki gençlerin projeden haberdar edilmesi, kredi desteğinin daha geniş kesimlere duyurulması ve başvuru sürecine ilişkin farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Yetkililer, evlilik yolundaki gençlerin bu imkandan en üst düzeyde yararlanabilmesi adına bilgilendirme faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu tür tanıtım çalışmalarının toplumun farklı kesimlerine yönelik olarak kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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