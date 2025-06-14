Yüksekova'da Doğalgaz Hattı Çekim Çalışmaları Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bu yıl 5 mahallede doğalgaz altyapı çalışmaları başladı. Pizok TOKİ evlerinde kazı ve hat döşeme işlemleri sürüyor, mahalle sakinleri doğalgaza kavuşmayı bekliyor.

Yüksekova Pizok evlerine doğalgaz hattı çekilmeye başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl 5 mahallede doğalgaz altyapı planlama çalışmaları çerçevesinde kazı ve hat döşeme işlemleri başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl 5 mahallede doğalgaz altyapı planlama çalışmaları çerçevesinde Esentepe Mahallesi'ndeki Pizok TOKİ evlerinde kazı ve hat döşeme işlemleri başladı.

Bu yıl içerisinde ilçeye bağlı toplam 5 mahallede doğalgaz hattı döşenecek. Geçtiğimiz hafta Güngör Mahallesi'nde başlayan doğalgaz altyapı çalışmaları, kısa sürede tamamlanma aşamasına geldi. Ardından Esentepe Mahallesi'nde yer alan Pizok TOKİ konutlarında da ekipler sahaya inerek çalışmalara başladı. Halihazırda 3 mahallede aktif olarak doğalgaz çalışmaları devam ederken, kalan iki mahallede de ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından çalışmaların kısa süre içinde başlatılacağı belirtildi.

"Mahalle sakinlerinden teşekkür mesajı

Mahalle sakinlerinden Mehmet Öztekin, "Doğalgazın bu sene mahallemize gelmesini çok istiyoruz. Kömür artık çok pahalı, alamıyoruz. Birçok TOKİ konutuna hat çekildi, biz de evimize kombi taktırdık. Sadece doğalgaz gelsin diye bekliyoruz. İnşallah bu sene gelir. Bu çalışmalardan emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Doğalgaz yetkilileri ise doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının, planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini ve güvenli bir şekilde tamamlanmasının ardından doğalgaz kullanımının kademeli olarak devreye gireceğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Yerel
İsrail-İran çatışmasında Putin'den arabuluculuk teklifi

İsrail-İran çatışmasında Putin'den ezber bozan hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi

Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Çatışmalar şiddetleniyor! İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar

İşte sınırımızdaki İran-İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.