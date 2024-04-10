Yüksekova'da Bayram Namazı Coşkusu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayının bitmesiyle vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Tüm Türkiye'de olduğu Yüksekova ilçesinde de hüzünle biten Ramazan ayının ardından vatandaşlar bayram namazında buluştular. Yüksekova ilçe Müftüsü Mahmut Sevük günün anlam ve önemine değinerek hadiselerle cemaate vaaz verdi. Müftü Sevük'ün Verdiği vaazdan sonra cemaatle bayram namazı kılındı. Namazdan sonra cemaat birbirleriyle bayramlaşmanın ardından ilk ziyaretlerini yapmak için yakınlarının mezarlarına gittiler. - HAKKARİ