Yozgatlı Besici: "Yem Fiyatları Çok Yüksek, Bizim Sütümüze Hiç Zam Geldiği Yok"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde damızlık keçi yetiştiriciliği yapan Erkan Taştan, yem fiyatlarının sürekli artmasına karşılık süt fiyatlarının yerinde saydığını söyledi. Devletin besicilik yapanları desteklemesi gerektiğin kaydeden Taştan, "Devletimiz bana 'köyde otur' diyor ama benden ipotek olarak köydeki evimi değil de şehirden, ilçelerden ipotek istiyor. Burada bir çelişki var" dedi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde ikamet eden Taştan, damızlık keçi üretimini çocukluğundan itibaren yaptığını vurguladı. Yaklaşık 400 anaç keçisinin olduğunu kaydeden Taştan, 15-20 gündür anaç keçilerin doğum yapmaya başladığını belirtti. Taştan, şöyle konuştu:

"Bu sene oğlak ölümlerim yok denecek kadar az. Her sene çok fazla oluyordu. Bu sene ölümler olmadı. İlgilenmek lazım, hayvanların altını kuru, temiz tutmak lazım. Hastasını, keyifsizini iyi bilmek lazım. Bu aylarda otlar yeşerdiğinden dolayı bir de hayvanları evde beslediğinden dolayı çok su içiyor, hayvanlar altını ıslatıyor. O yüzden biraz kireç döküyorum. Kireç suyu emdiği için zemini kuru tutuyor. Üstüne de saman balyası, talaş döküyorum, kurutuyor hayvanların altını. Zemin ıslandığında kireci döktüğüm zaman aşağı yukarı bir hafta 10 gün götürüyor, kuru götürüyor, temiz tutuyor. Mikrobu kırıyor; biti, pireyi engelliyor. Faydası var, zararı yok. Kireci az dökeceksin, çok abartmayacak şekilde kireç dökülmesini tavsiye ederim üreticilere. Mikrobu kırıyor, ishali kırıyor."

Devletin verdiği desteklerin, işi yapanlara yönelik olması gerektiğini ifade eden Taştan, şunları söyledi:

"Bu damızlık işi, herkesin işi değil. Mesela bir oğlak 10 bin lira diyorsam anaç da 10 bin lira. Oğlak anaçtan çıkıyor, anaçtan pahalı. Bunun sebebi damızlık işinin zor olmasından. Damızlık işi zor olduğundan anaca talep yok. Erkek daha zahmetli olmuyor. Damızlık işi çok zahmetli bir iş. Teşviğe herkes yazılmak ister, herkes kendisine çıksın ister ama ben biliyorum ki bu iş, verdikleri hayvanlar biz üreticilere gelecek. Çünkü bu işi yapamayacaklar, yapamazlar. Teşvik alabilmek için aşağı yukarı 5-6 milyon ipotek istiyorlar. Bende olmadığından başvuru yapmayacağım. 5-6 milyon ipotek istiyorlar. Bir de 40 yaş sınırı var. Devletimiz bana 'köyde otur' diyor ama benden ipotek olarak köydeki evimi değil de şehirden, ilçelerden ipotek istiyor. Burada bir çelişki var."

"Ufak bir hastalıkta, ufak bir kırgınlıkta takip etmezsen eğer hayvan ölümleri çok olur"

Yem fiyatlarına sürekli zam gelmesine karşılık süt fiyatlarının hep aynı kaldığına dikkat çeken Taştan açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

"Bizim sütlerimizin fiyatı aynı. Her ay yeme zam geliyor. Yem fiyatları çok yüksek, bizim sütümüze hiç zam geldiği yok. Bir sene iki sene hep süt aynı oranda gidiyor ama yem fiyatları aydan aya sürekli üstüne koyuyor. Küçükbaş damızlık işi hayvancılıkta en zor iş. Damızlık işi sabır, akıl istiyor. Bu hayvan mesela ikiz doğuyor. İkiz doğduğu zaman anası unutmaması için takip etmen lazım. Yüzlerce oğlağı yeni doğduğunda mutlaka emzirmen lazım. Ufak bir hastalıkta, ufak bir kırgınlıkta takip etmezsen eğer hayvan ölümleri çok olur. O yüzden yeni doğmuş hayvanlara aynı çocuk gibi yavru oğlaklara bakmanız lazım. Damızlık işi adamı olana, evinde horantası çok olana, yeri imkanı olana yapın derim. 'Ama adamım yok, ben tek kişiyim' diyorlarsa, damızlık işine hiç bulaşmasınlar. Bu iş öyle değneği eline alıp davara gitme ile olmuyor."

Kaynak: ANKA