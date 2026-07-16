Yozgat'ta Arıcılar Hasat İçin Hazırlanıyor

(YOZGAT) - Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Yozgat'ta yağışlı geçen kış ve ilkbaharın ardından gezginci arıcılar da umutlandı. Arıcı Ahmet Mithat Çakıroğlu, "İş yükümüz bu sene yağışlardan dolayı yüzde 60 daha arttı. Çok şükür altından kalktık ama bayağı bir yorulduk, bayağı bir emek harcadık. Sezon sonunda da bu emeğimizin karşılığını alırız diye düşünüyoruz" dedi.

Yozgatlı ve gezgin arıcılar, geçen yıl kuraklığa bağlı olarak yeterli bal alamadıklarını, aynı zamanda arı ölümlerinin yaşandığını belirterek, bu yıl yağışlarla birlikte doğada arıların polen toplayacağı bitki örtüsünün bol olmasının bal üretimine olumlu etki yapacağını belirttiler. Arıcıların desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan arıcılar, bal ormanındaki arıcılardan kovan başı 100 lira konaklama ücreti alınacak uygulamanın ise yanlış olduğunu söylediler.

Yozgat'ta yaklaşık 17 yıldır arıcılık yapan Ahmet Mithat Çakıroğlu, bu sene bölgede çok yağış olduğunu hatırlatarak, "Bu hem arı için hem de arıcı için bayağı bir yük getirdi. Güçlü arılarımız dışarı çıkamadığı için oğula yöneldi. Zayıf arılarımız içeride üşüdüğü için bazı ölümler oldu. İş yükümüz bu sene yağışlardan dolayı yüzde 60 daha arttı. Çok şükür altından kalktık ama bayağı bir yorulduk, bayağı bir emek harcadık. Sezon sonunda da bu emeğimizin karşılığını alırız diye düşünüyoruz" dedi.

"ARICILIĞA DESTEK OLMASI GEREKİRKEN ŞU ANDA MALİYETİMİZİ KATBEKAT ARTIRACAK"

Çakıroğlu, girdi maliyetlerinin mazotla birlikte yaklaşık yüzde 50-60 civarında arttığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Her gün gelip gidiyoruz buraya. Çok kötü bir yolumuz var. Maalesef bu sene yağışlardan dolayı da bayağı bir bozuldu, Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından da bu sene daha bakım yapılmadı yollara. Bir de bunun üstüne bal ormanlarında konaklayan arıcılardan kovan başına 100 lira gibi bir bedelin alınacağı yönünde haberlerin çıkmasını gerçekten üzüntüyle karşıladık. Çünkü arıcılığa destek olması gerekirken şu anda maliyetimizi katbekat artıracak. Hatta birçok arkadaşımızın da bal ormanından gideceğini düşünüyorum. Yozgat'ta 17 tane bal ormanı var. Sadece faaliyet gösteren bal ormanı burası. Eğer bu şekilde devam ederse bizler de zaten başka yerlere gideriz"

Çakıroğlu, bu sene bal fiyatlarının 750 ila 1.500 arasında değişeceğini bildirdi.

ARICILARIN TERCİHİ YOZGAT OLDU

Yozgat il genelinde yabani nane, kekik, sığırkuyruğu, geven, nane gibi bitkilerin doğal ortamlarında bol yetişmesi diğer illerde arıcılık yapan üreticilerin de dikkatini çekiyor. İl genelinde her yıl 600 civarında yerli arıcının 30 binin üzerinde arılı kovandan 500 ton bal aldığı Yozgat'ta Ordu'dan gelerek gezgin arıcılık yapan Mehmet Töngel, şöyle konuştu:

"Yeşillikten bal olmuyor. Bizim oralarda yeşillik var ama bitki bal çiçeği oluşmuyor. Geven, kekik, diğer çiçekler oluşmuyor. Burada açık arazi, her türlü bitki, geven, kekikli her türlü ürün oluyor. Ordu ilinde 4 bin üyemiz var aşağı yukarı. Ordu ilinde 100 kişi kalmıyor. Diğeri tamamı Türkiye'nin her tarafına dağılıyor. Taşınma konusunda devlet destek veriyor. Arı da çok gelişmiyor bizim orada. Orada kalsak ürün alamayız, arıyı da yaşatamazsınız bizim oralarda. Hatta kışın çok arı ölüyor bizim oralarda. Burada bu sene yağışlar çok, güzel yağışlar oldu. Harika yağışlar oldu. Hatta üzerimize kar yağdı. Ama hasat dönemini bir ay geri sürdü."

"ÜRETİCİ ZATEN BİR ŞEY KAZANAMIYOR"

Töngel, nisan başlarında Yozgat'a gelip konakladıklarını, eylülden sonra memleketlerine döndüklerini anlatarak, "Çoğu zaman buraya esnaf geliyor, büyük tüccarlar var. Onlara veriyoruz. Çoğu zaman da Ordu'ya götürüyoruz, bekletiyoruz. Ürünümüzü değerlendirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl kafadan ucuz gitti, sonradan iyi prim yaptı. Üzerine iki kat koydu. 200 liradan başladı, 300 liraya falan çıktı. Bu sene daha da iyi olacağa benziyor. Bizim bu satışımız toptan fiyat. Esnafın eline geçince iş değişiyor. Üretici zaten bir şey kazanamıyor. Biz mecburuz, bu kadar malı bir yere koyamıyorsun, satmak zorundasın. İmkanı olan götürüyor, bekletebiliyor ama bir kısmı direkt satmak zorunda kalıyor. Satmazsa olmuyor. Satsa ucuz gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA