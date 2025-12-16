Yozgat'ta Soğan "Göz Yaşartmaya" Devam Ediyor... Üretici Erdoğan: "7-8 Liraya Mal Ettiğimiz Soğanı Bedavaya Alan Yok"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde alıcısı bulunamayan soğan tarlada kaldı, depolananlar da çillenmeye başladı. Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın geçtiğimiz ağustos ayı içerisinde patates eylemi ile piyasanın dengesini ve serbest rekabeti bozduğunu ileri sürdüğü ve para cezası uygulanacağını duyurduğu üretici ve CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, "Maliyeti 7-8 lira olan soğanımızı 6 liraya satamadık, 5 liraya satamadık, 4 liraya satamadık. '2 liraya vereyim' dedim, alan olmadı. 'Bedava' dedim dün. Gelip de bir çuval bile götüren olmadı" dedi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesi ile Çorum'un Alaca ilçesinde yıllardır Türkiye'nin en kaliteli soğan ve patatesi üretilmesine karşılık, son yıllarda maliyetlerin artması, üretilen ürüne maliyetinin altında dahi alıcı bulamayan çiftçiyi zor durumda bıraktı. Geçen yıl tonlarca soğanı satamadığı için çöpe dökmek zorunda kalan bölge çiftçisi, bu yıl da umduğunu bulamadı. Marketlerde kalitesine göre 8 ila 15 lira arasında satılan kuru soğana maliyetinin altında dahi alıcı bulamayan bölge çiftçisinin bazıları soğanı tarlada bırakmayı tercih etti. Satamadığı ürünü depoya kaldıran çiftçiler ise soğanın çimlenip, çürümeye başladığını söyledi.

" Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz"

Üreticinin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla geçen ağustos ayı içerisinde maliyetinin altında dahi alıcı bulamadığı patatesleri köy meydanına dökerek, bedava dağıtan CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Üreticilikten başka hiçbir gelirim, mesleğim yok. Soğanlarımız tarlada. Ben aylardır bunun mücadelesini veriyorum. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Traktör eylemlerimizle, patates eylemlerimizle, soğan eylemlerimizle hiçbir neticeye varamadık" diye konuştu.

Erdoğan, aralık ayı ortalarına gelinmesine karşılık mağduriyetlerinin sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Maliyeti 7-8 lira olan soğanımızı 6 liraya satamadık, 5 liraya satamadık, 4 liraya satamadık. '2 liraya vereyim' dedim, alan olmadı. 'Bedava' dedim dün, gelip de bir çuval bile götüren olmadı. Böyle mağdur durumdayız. Bankalara borcumuz var. İşçi söktü, kesti, çuvalladı. İşçi parasını ödeyemiyoruz. Kartlarımız patladı. 'Zor durumdayız' diye diye, anlata anlata dilimizde tüy bitti. Bizi duyan eden yok. Artık çıkmaza girdik. Hükümeti, bizi yönetenleri ben anlayamıyorum. 55 bin kişinin katili Apo ile görüşmeye gidenler Yozgat'ta milliyetçi olan bir çiftçinin, üreticinin sesini duymaz hale gelmiş durumdalar.

Ben patatesi döktüm diye 17 milyon 200 bin lira ceza kesenler; ben sesimi duyurmaya çalıştım. Onlar bana ceza kesiyor. İşçinin parasını ödeyemiyorum. İşçilerin de hepsi AK Partili. Senin AK Partili üyenin parasını ödeyemiyorum ben şimdi."

"Bu düzen bizim elimizi arkadan bağladı"

"Turpunan şalgamınan devlet idare edilmez" çıkışıyla tanınan 70 yaşındaki Yozgatlı çiftçi Abdullah Ceylan da çiftçinin çok zor durumda olduğunu söyleyerek, "Çiftçi olarak patates olsun, soğan olsun ambarları doldurduk. Bizim malımızdan haberi olmadık bir düzen var. Bu düzen bizim elimizi arkadan bağladı. Bu düzen bizim artık geçinebilme halimizi, çiftçilikle uğraşacak halimizi bırakmadı. Şimdi bir ülkede önce adalet güçlü olacak ki halkı da bu fakirlikten, bu yoksulluktan kurtaracak. Adaletin zayıf olduğu ülkelerin halkı da zayıf olur. Devletin de bileği zayıf olur" diye konuştu.

Ceylan, "10 Maliye Bakanı, 10 Merkez Bankası Başkanı değişmesine karşın ülkenin kalkınamadığını" ifade ederek, "Sürekli yolsuzluğa, sürekli hukuksuzluğa gitti bizim işimiz. Devleti yöneten insanlarda zaten adalet, hukuk olsa biz de burada faydalanırız. Biz de adalete uyarız. Bizi perişan ettiler. 25 yıldır iktidarda olanlardan hiçbir çiftçinin bu düzenden memnun olduğunu tahmin etmiyorum. Faydası olanlar da çıksın söylesin, 'Biz memnunuz' diye" dedi.

"Borçlarımız var, ödeyemiyoruz"

"Tarlaları, tapanları bıraktıklarını, ekim yapamadıklarını" söyleyen Ceylan, şunları kaydetti:

"Borçlarımız var, ödeyemiyoruz. Sıkıntımız var, erteliyoruz. Faizli para buluyoruz, kredi. Paramız olsa faiz alsak bize yüzde 3-5 kuruş veriyor ama bankalar bize geldiği zaman yüzde 70'in üzerinde faizlerle çarpıyorlar. İster al ister alma. Almazsan rezil ediyor zaten seni. Bundan sonra bizim hakkımızı, çiftçi olarak bizim desteklemelerimizi versinler biz de vatana, millete faydalı olalım. Devlet de bize faydalı olsun.

Ben bir üç kelime söyledim. Gerçekten yerine oturmuş. Şu anda da gündemden hiç düşmüyor. Kardeşim bizim turpunan şalgamınan ne işimiz var? Suçlu varsa, yolsuzluk varsa eşit şekilde yapılsın. Devleti çalanların bir tarafında hiç yargıya gelmiyor. Gittiler adamın diplomasını elinden aldılar. 35 yıllık diploması 25 yıl sonra mı çıktı? Yazık günah değil mi? Bu da bizim insanımız. İster iyi olsun ister kötü olsun. Varsa yolsuzluğu cezasını çekecek. Ama eşit olacak."