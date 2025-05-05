Yozgat'ta Şeker Pancarı Üreticileri Sendikalaşma İstiyor

Yozgat'ta şeker pancarı üreticisi sendikalaşmak istiyor

YOZGAT - Yozgat'ta şeker pancarı üreticileri zor günler geçiriyor. İklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda artan kuraklık, bu yıl da pancar tarlalarını vurdu. Üreticiler, suya ulaşmakta güçlük çekerken, artan girdi maliyetleri ve düşük alım fiyatları nedeniyle emeklerinin karşılığını alamamaktan şikayetçi.

Yozgat şeker pancarı üretiminde ilk üçte yer alan şehirlerden biri. Ancak çiftçiler, toprağın yeterince su alamaması nedeniyle verim kaybı yaşadıklarını belirtiyor. Üreticiler, geçen yıla göre rekoltede ciddi düşüşler bekliyor. Ancak asıl sorun, ürünlerini satarken yaşanıyor.

"Çiftçinin korunması lazım"

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Cihanşarlı köyünde ikamet eden Metin Altınok, kamudan emekli olduktan sonra çiftçilikle uğraşmaya başladı. İki yıldır oldukça zorluk çektiğini söyleyen Altınok, kuraklığın Allah'tan geldiğini kabullendiğini ama mahsulü istedikleri gibi satamadığını ifade etti. Altınok, "Sanayide bir demir misal 500 lira-bin lira olmuş. Bizim mahsulde ise hala nohudun kilosu 30 lira. Bizden çıkınca 40 lira, markette 50 lira. Çiftçinin korunması lazım. Buğdayın primi geç ödendi, benim de borcum katlandı" diyerek mahsul satarken yaşadıkları zorluklara dikkat çekti.

"Bizi koruyacak sendika lazım" diyen Altınok, şöyle devam etti: "Şu an tarlamızda pancar ekildi. Yağmur yağmadığından dolayı bir ünite tohum bir ayın içinde 17 lirayken 25 liraya çıktı. Bu tohumu 1 hafta içinde sulamazsak kendini imha ediyor. Kuraklık haddinden fazla var. Burada akan akarsuda biz çimerdik. Boyuma yakın akardı su. Ama şimdi yok. Yozgat'a bir damla kar yağmadı. Küresel ısınma var. Ektiğim pancarı sulamasaydım kendini imha edecekti. Sulanmasa tek tük çıkardı. Zaten şu anda maliyet fazla. Ben 30 dönüm pancar ekmişim. Maliyeti şu anda 250 bin lira. Bunun sökümü var, çekimi var, suyu var, böceği var, kurdu var. Sadece ekim yaparak pancarı kurtaramıyorsun. Kurt için ayrı, ot için ayrı ilacı var. Eskiden çiftçilik böyle değildi. Çektiğim eziyete değmiyor. Devletimiz yine de kredi veriyor buna da şükür. Ama yine de çiftçi önemsenmiyor. Çiftçinin örgütü yok. Memur da örgütlendi. Çiftçiye de lazım."