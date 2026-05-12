Doğada Kendiliğinden Yetişiyor, Pazarda 150 Liradan Satılıyor... "Garibanların, Fakirin Yemeği. Zenginler Yemez Bunu"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Orta Anadolu bölgesinde yaşayanların ortak damak tatlarından biri olan, doğada kendiliğinden yetişen madımak otu, Yozgat'ta kurulan köylü pazarlarında yerini aldı. Kadınların büyük zahmetle topladığı madımak otunun kilosu 150 liradan alıcı buluyor. Ot toplayan kadınlar, "Madımak yapması, toplaması çok zor. Yemesi çok zevkli bir ot yemeği" derken, pazarcı esnafı da madımak otuyla yapılan yemeğin fakirin, garibanın damak tadı olduğunu ifade etti.

Yozgat'ta kırsal bölgelerde, yaylalarda, harman yerinde kendiliğinden yetişen ve yemeği yapılan madımak otuna, bu yıl yağışların çok olması nedeniyle doğada bol miktarda rastlanıyor. Madımakın kilosu 200 ila 300 lira arasında değişen fiyatlardan satılırken bu yıl 150 liradan işlem görüyor.

Doğada her yıl nisan-haziran ayları arasında kendiliğinden yetişen ve Orta Anadolu Bölgesi'nde geniş tüketici kitlesine sahip madımakın antioksidan özelliği taşıdığına; mide ve bağırsak rahatsızlıkları başta olmak üzere kan şekerini dengeleme, kanser ve damar sertleşmesini önleme gibi birçok faydasının bulunduğuna inanılıyor. Taze veya kurutularak tüketilen madımakı köy kadınları topluyor, ihtiyaçlarından fazlasını ise pazarda satıyor. Konservesi de yapılan madımak otu, kış aylarında da tüketilebiliyor.

Yozgatlı Tülay Durak, madımak otundan çok güzel yemek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kimi cacık der, kimi ot yemeği der. Önce temizliğini yapacaksın, yıkayacaksın, ayıklayacaksın. Ondan sonra ince ince kıyacaksın satırla. Sonra bunu ıspanak gibi pişireceksin ama salça koymayacaksın, bulgur koyacaksın. Tereyağı yakacaksın, isteyen pastırma kor. Öyle bu çok güzel olur. Tandır yufkasıyla yiyeceksin. Burada çok, harman yeri hep madımak. Bu Yozgat'ın da meşhur yemeği. Yufka ekmeğin üstüne döküyorum. Bulgur pilavı gibi öyle de çok güzel oluyor. Yoğurtla güzel olur. Yoğurtla yemek isteyen yoğurtla yer."

"MADIMAK YAPMASI, TOPLAMASI ÇOK ZOR"

Elif Kaygusuz da madımak toplamanın zor olduğunu bildirerek, şunları söyledi:

"Madımak yapması, toplaması çok zor, yemesi çok zevkli bir ot yemeği. Çok güzel bir lezzeti oluyor. Bunu güzel ilk önce yıkıyorsun, bol suyla. Ondan sonra güzelce satırla eziyorsun. Çok ezmemek şartıyla. Kaynayan suyun içine biraz bulgur, iri bulgur. Onunla pişiriyorsun. Üstüne tereyağı, pastırma veya sucuk, sarımsak birkaç diş yapıp da döktüğün zaman nefis bir lezzet olur. 20 dakika falan pişiriyorsun. Yufka ekmeği, ayranla yeme, yanında yat. O kadar lezzetli oluyor. Bu eziyeti de çekiyoruz. Yoksa bu normal değil, hiç yapılacak iş değil. Sen bunu toplarken göremezsin ama ben yukarıdan görünce hangisi madımak, hangisi normal ot hemen fark edebiliyorum. Çocukluktan beri bunun içinde büyüyünce böyle oluyor."

PAZARDA 150 LİRADAN SATILIYOR

Yozgat'taki köylü pazarında kadınlardan satın aldığı madımak otunu satan Emrah Kılıç, "Toplaması zor, zor olmaz mı? Tane tane toplanıyor, avuç avuç toplanmıyor. Bu fakirin yemeği. Garibanların, fakirin yemeği. Zenginler yemez bunu" ifadelerini kullandı.

Battal Taş isimli satıcı ise, "Kilosu 150 lira. Bunu Canşarlı Köyü'nden aldık, Çavuş Köyü'nden aldık. Ben alıp satıyorum. 130 liraya aldım 150 liraya satıyorum. Akşamüzeri bir bayan 2 kilo, 3 kilo toplar. Yer iyi olursa 5-6 kilo toplayabilir ama zor. Bu bölgenin cacığı, yemeği" diye konuştu.

Kaynak: ANKA