Yozgat'ta Kuraklık Balık Ölümlerine Neden Oldu

HABER: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta kuraklık, sulama amaçlı kullanılan baraj ve göletlerde su seviyesinin düşmesine yol açarken, toplu balık ölümleri artmaya başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından iç sulardaki su ürünleri popülasyonunu artırmak için bırakılan yavru sazanlar büyüse de su seviyesindeki düşüş nedeniyle birçok gölette toplu balık ölümleri yaşanıyor.

Yozgat'ta, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle baraj ve göletlerde su seviyesi azaldı. Göletlerdeki suların tarımsal sulamada kullanılmasıyla su seviyesi hızla düşerken, çok sayıda balık telef oldu ve kıyıya vurdu.

Göletlerde inceleme yapan Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin nedenini belirlemek amacıyla aldıkları numuneleri laboratuvara gönderdi.

"Göletlerde çözünmüş oksijen miktarı da düşmüş, bu durum balıkların su yüzeyine vurmasına yol açmıştır"

Göletlerde inceleme yapan Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları raporda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğünü, bunun da oksijensiz kalan balıkların toplu ölümüne yol açtığını belirtti.

Kurumdan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde bulunan sulama göletlerinde kuraklık ve pancar sulamalarının etkisiyle su seviyelerinde önemli düşüşler meydana gelmiştir. Su seviyesindeki azalmanın doğal sonucu olarak göletlerde çözünmüş oksijen miktarı da düşmüş, bu durum balıkların su yüzeyine vurmasına yol açmıştır. Konuya ilişkin olarak Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yerinde inceleme yapılmış ve numuneler alınarak gerekli analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan tahliller sonucunda balıklarda herhangi bir hastalık etkenine rastlanılmamış, sorunun tamamen oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Mevsimsel kuraklığın etkileri yağışların başlamasıyla birlikte azalacak, su seviyesinin yükselmesiyle göletlerdeki ekolojik denge yeniden sağlanacaktır."

Büyük Taşlık köyü yakınlarındaki gölette balık ölümlerinin arttığını belirten köy sakini Yakup Yılmaz da "Sular azaldıkça balıklar ölüyor" dedi.