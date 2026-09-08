Yozgat’ta kırtasiye denetimlerinde olumsuzluğa rastlanmadı

Yozgat'ta kırtasiye ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Yozgat Ticaret Müdürlüğü ekipleri kırtasiye ve okul malzemelerine yönelik denetim yaptı. Tüketicilerin korunması amacıyla ağustos ve eylül aylarında kırtasiye ve marketlerdeki okul ürünlerinde raf kasa fiyatlarında uygunluk, fahiş fiyat, stokçuluk, üretim yer bilgisi, üretim satış fiyatı, ürün özelliği, marka bilgisi kapsamında denetim düzenlendi. 45 işletmede bin 105 ürün denetlendi, denetimlerde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Yetkililer vatandaşların haklarının korunması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı