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Yozgat'ta Yağışlar Meyve Rekoltesini Yükseltti, Rekor Hasat Bekleniyor

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Yozgat’ın Kadışehri ve Sorgun ilçelerinde kiraz hasadı başladı. Geçen yıl don, dolu ve kuraklık nedeniyle ürün alınamayan bahçelerde bu yıl rekor rekolte bekleniyor. Vali Özkan, 'İlimiz bereketli bir yıl geçiriyor' dedi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Kadışehri ve Sorgun ilçelerindeki meyve bahçelerinde kiraz hasadı başladı. Geçen yıl yaşanan don, dolu ve kuraklık nedeniyle ürün alınamayan bahçelerde, bu yıl ağaçların dalları meyve yükünü taşıyamaz hale geldi. Yozgat Valisi Özkan, "İlimiz son derece bereketli bir yıl geçiriyor" açıklamasında bulundu.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde, vatandaşların tarlalarını birleştirerek Türkiye'nin en büyük meyve bahçesi haline getirdikleri ve geçen yıl doğal afetler nedeniyle ürün alınamayan bahçede olgunlaşan kirazın hasadına başlandı. 2009'da Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında köylülerin tarlalarını birleştirerek oluşturduğu bahçede, elma, kiraz, şeftali ve nektarin başta olmak üzere çeşitli meyvelerin üretimi yapılıyor.

Geçen yıl yaşanan doğal afet nedeniyle bir kilo dahi ürünün alınamadığı bahçede, bu yıl rekor düzeyde meyve bekleniyor. Bahçeden yaklaşık 15 bin tonun üzerinde meyve alınması öngörülüyor. Kiraz hasadında yaklaşık 600 emekçinin istihdam edildiği bahçede eylül ayının sonuna kadar devam edecek hasat döneminde istihdamın bin kişiye ulaşacağı aktarıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi'nde 5 yıl önce 134 dönüm alanda kurulan kiraz bahçesini ziyaret etti, ilgililerden bilgi aldı. Önceki yıllarda 200 ton civarında kirazın alındığı bahçeden bu yıl daha fazla rekolte beklendiği belirtildi. Vali Özkan, Aslan Özcan yönetimindeki bahçede 134 dönüm üzerinde yaklaşık 10 bin 500 kiraz ağacıyla üretim yaptığını vurgulayarak şunları ifade etti:

"Bu sene her mahsulde olduğu gibi kirazda da maşallah diyelim ilimiz son derece bereketli bir yıl geçiriyor. Kirazları gördük, tam verim çağında. Bereketli bir yılla birlikte de hakikaten ağaçlarımız neredeyse kırılacak hale gelmiş. Bereketli olmasını diliyorum. Gerçekten örnek bir üreticimiz. Hem üretiminde hem de pazarlamasında insanımıza örnek bir üreticimiz" diye konuştu."

Kaynak: ANKA
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