Yozgat'ta Ev İçi Emek Veren Kadınlardan Üretim Atağı: Daha da Üretmeye Devam Edeceğiz

Güncelleme:
Yozgat Aile Destek Merkezi'ndeki halk eğitim kurslarında eğitim gören kadınlar, el emeği ürünlerini satışa sunarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kursiyerler, sosyal hayatın içinde yer alırken, diyerek ve üreterek ekonomik bağımsızlıklarını artırıyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Aile Destek Merkezi'nde halk eğitim merkezi desteği ile açılan kurslarda eğitim gören kadın kursiyeler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler görücüye çıkarıldı. Serap Başol isimli katılımcı, "Hem aileme hem de çocuklarıma, üretmek için diktim. Güzel şeyler ürettik. Daha da üretmeye devam edeceğiz. Şu anda işimiz iyi gidiyor" açıklamasında bulundu.

Yozgat Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Aile Destek Merkezi'nde açılan kurslarda kadın kursiyerler hem sosyalleşiyor hem de el emeği ürünleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Örgüden amigurumiye kadar çeşitli el işi ürünlerin üretildiği kurslarda, kadınlar çocuklarıyla da yakından ilgileniyor. Kurslarda hazırlanan ürünler, Çapanoğlu Büyük Cami otoparkı üzerindeki kapalı alanda açılan ve iki gün sürecek sergide satışa sunuluyor.

Kursa katılan kadınlardan Serap Başol, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Aile destek programına katıldım. Adem-1 ailesindeyim. Giyim yapıyorum. Bunların çoğunu ben diktim. Eşofmanlar, giysiler üzerine çalıştım. Hem aileme hem de çocuklarıma, üretmek için diktim. Güzel şeyler ürettik. Daha da üretmeye devam edeceğiz. Şu anda işimiz iyi gidiyor. Yerimiz güzel. Sağ olsun Vali Bey'imiz güzel bir yer bize sağladı. Bütün imkanları sağladılar. En güzel makineleri, sıfır makineleri kullanıyoruz."

Güler Alptekin de öğrencilerle ortaklaşa çalışmalar yapıp, becerilerini geliştirerek ürettikleri ürünleri satarak, ev ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

"Engellilerimiz için bir çalışma yapıyoruz"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Adem-1 Aile Destek Merkezi'ni geçen yıl açtıklarını, kadınların rağbet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Adem-1 ve Adem-2 bünyesinde bu el emeği, göz nuru eserleri sergilemek nasip oldu. Bizim bir çalışmamızda 1 no'lu aile destek merkezimiz bünyemizde engellilerimiz için bir çalışma yapıyoruz. O binamızı da çok yakın zamanda hayata geçireceğiz. Orada da özel çocuklarımız, güzel çocuklarımız aileleriyle birlikte olacaklar. Aile destek merkezi bizim için bir güç, hanımefendiler için birliktelik için bir sebep. Hakikaten insana, insanımıza devletimizin söz yerinde ise sevecen dokunuşu için bir vesile oldu. Rakamlar geliş gidişlere göre değişse de Adem-1'de ki 100'ü geçkin hanımefendi sürekli olarak, Adem-2'de de yaklaşık şu anda o rakama yaklaşmış vaziyetteyiz. 200 aile çocuğuyla birlikte kreşlerimizden, oradaki üretim noktalarımızdan, oradaki kaynaşma, tanışma imkanlarımızdan istifade ediyor. Şu an şu an toplamda yaklaşık 200 aileye, hanımefendiye hizmet veriyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
