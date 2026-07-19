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Hububattan Bu Yıl İyi Verim Alınan Yozgat'ta Saman Fiyatı Düştü

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Yozgat'ta bu yıl yağışların etkisiyle hububat verimi yüksek oldu, samanın kilosu 3,5 liraya düştü. Lise ve üniversite öğrencileri balya toplama işinde çalışarak okul masraflarını karşılıyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta mahsulun verimli olması nedeniyle saman fiyatları düştü.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta hububat hasadının ardından saman balyalama mesaisi de başladı. Biçerdöverlerle hasat edilen ve tarlada kalan saplar, patos makinesiyle saman haline getirildikten sonra hayvan çiftliklerine götürülerek depolanıyor.

Kilosu geçen yıl 4,5-5 liradan satılan samanın fiyatının da tarlalardan bu yıl iyi ürün alınmasının ardından 3,5 liraya düştüğü bildirildi.

Yozgat'ın Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde hububat hasadının sonuna gelindi, diğer ilçelerde hasada devam ediliyor. Yağışların etkisi ile bu yıl  üretimden yana yüzü gülen Yozgat çiftçisi, hasat edilen bölgelerde tarlada kalan anızı değerlendirmek, kış aylarında hayvanlara yedirmek için toplayıp, çiftliklerde ve köyün belirli bölgelerinde istifliyor. Tarladaki hububat sapları toplandıktan sonra balya makinesiyle sıkıştırılıyor. Balyalar halindeki saman farklı bölgelerden gelen mevsimlik işçiler tarafından toplanıp, çiftliklere, köylere taşınıyor. Saman balyaları besiciler tarafından depolanıp kış mevsiminde, hayvanlara yem olarak veriliyor.

ÖĞRENCİLER BALYA MESAİSİNDE

Saman balyası toplama ve taşıma işinde çoğunlukla lise ve üniversite öğrencisi gençler çalışarak, okul masraflarını çıkarıyor.

Çevre Sağlığı Meslek Yüksekokulu mezunu Sefa Fuzul, Kahramanmaraş'ın Çağlayan ilçesinden tarım alanlarında çalışmak için geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim oralarda iş olanağı olmadığı için sezonluk böyle işlere geliyoruz. Genelde çalışan arkadaşlarımız, okuyan arkadaşlarımız. Yaz tatillerinde bu şekilde kısa sürede güzel kazançlar elde ediyorlar. Genelde de üniversite okuyor herkes. Burada günlük yevmiyemiz 6-7 bin, 8 bin lira, çalışma şartlarına göre değişiyor. Bu şekilde emek harcıyoruz. Ben çevre sağlığı okulu bitirdim. Bir arkadaş tıbbi sekreter. Genelde okuyan arkadaşlar, ön lisans, lisans."

Veli Onaran da "Kahramanmaraş Çağlayan ilçesinden geliyorum. Balya taşıyoruz. Tarladan alıp çiftliklere işçilik yapıyoruz. Bu sene bayağı güzel, bol. Çiftçimiz rahat etti. Kalanlar tarlada kalıyor, satılmıyor" dedi.

Bir balyanın 20 kilo olduğunu ve 70 liradan satıldığını anlatan Onaran, "3,5 liraya kilosu şu an. Geçen sene 4,5-5 liraydı. Bol olduğu için fiyat düştü bu sene. Biz tane hesabı çalışıyoruz. 35 liraya topluyoruz tarladan. Araba bizden, işçi bizden. Tarladan alıp mandıraya götürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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