Yozgat’ta etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta dün sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur ve bazı bölgelerdeki dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, tarım sigortası olanların yarın başvuru yapacaklarını belirterek, "Sigortası olmayanlar yine mağdur" dedi.

Yozgat'ta dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, kent merkezine bağlı bazı köylerde tarım arazilerine zarar verdi. Çiftçiler, hasar tespiti yapılması için durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirirken, il genelinde ihbarlar doğrultusunda zarar tespit çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.

Yozgat merkeze bağlı Deremumlu köyü başta olmak üzere Köçekli, Çalatlı, Lök ve Azizlibağları köylerinde dolunun etkili olduğu, özellikle hububat ekili alanlarda önemli ölçüde ürün kaybı yaşandığı ifade edildi.

"UZUN BİR SÜRE DOLUYA MARUZ KALDIK"

Yozgat Merkez Deremumlu köyü muhtarı Aydın Aslaner "Köyümüzde 2 bin 500, 2 bin 700 dönüm arazi işliyorum. Büyük bir afet yaşadık. 15 dakikaya yakın doluya maruz kaldık. Ekinlerimiz, mahsullerimiz şu anda biçilemeyecek duruma geldi. Biçerdöver burada duruyor, mercimek hasadı yapıyorduk. Bugün de ekinlerimize, arpalarımıza biçerler gelecekti. Yağıştan dolayı onlar da gelemedi. Gelse de bu saatten sonra zaten hasarımız çok ekinlerimizde. Yetkililerden yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu.

Tarlaları traktörüyle gezip, son durumu gözlemleyen çiftçi Hakverdi Aslaner, "Tarlaları mahvetmiş, yol boyu çok zarar var. Genellikle arpa, buğday da var. Nohutlarda da zarar çok" ifadelerini kullandı.

"SİGORTASI OLMAYANLAR YİNE MAĞDUR"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, dolunun Yozgat Merkez Köçekli, Çalatlı, Deremumlu, Lök, Azizlibağları köylerinde tarım alanlarına zarar verdiğini bildirdi. Açıkgöz, "Deremumlu'da biraz daha fazla gözüküyor. Özellikle arpaları komple biçmiş. Buğdayları da yüzde 50 dökmüş. Tarım İl Müdürlüğüne gerekli yerlere bildirdik. Pazartesi günü sigortalı olanlar ekspertize bildirecekler. Bir çalışma yapılacak. Ama sigortası olmayanlar yine mağdur. Bunların da artık büyüklerimiz ne düşünürse o doğrultuda bir şeyler yapılacak" dedi.

Kaynak: ANKA