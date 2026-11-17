Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta yılın 19 yıl önce emekli olduktan sonra babasından kalan arazide tarımsal faaliyete başlayan 66 yaşındaki Bekir Korkmaz, farklı bölgelerde yetişen 30'dan fazla meyve ve sebze çeşidini üretmeyi başardı. Kestaneden çaya, nardan incire, Antep fıstığından fındığa kadar birçok ürünü yetiştiren Korkmaz, "Kendi akrabalarım bile ilk başta bana 'Dağın başında bu mu olur?' dediler, alay ettiler ama umudumu kesmedim" dedi.

Yozgat'ın Çallı köyünde, babasından kalan ve köy yerleşiminden uzakta bulunan vadi yamacındaki arazide deneme amaçlı meyve ve sebze yetiştiriciliğine başlayan Bekir Korkmaz, 19 yıllık çalışmasının ardından birçok üründen olumlu sonuç aldı. Farklı meyve ve sebzeleri yetiştirmek amacıyla kendi imkanlarıyla bahçesine iki ayrı sera kuran Korkmaz, 30'dan fazla meyve ağacının bulunduğu bahçesinde, Yozgat'ın soğuk iklimine rağmen farklı bölgelerde yetişen meyve ve sebzeleri yetiştirmeye başladı.

"DEĞİŞİK TÜRLERİN DE DENENMESİ GEREKİR"

Bahçesinde çay, fındık, Trabzon hurması, zeytin, incir, kestane, Antep fıstığı, döngel, nar, keçiboynuzu, avokado, portakal ve mandalina gibi meyve fidelerinin yanı sıra çeşitli sebzelerin de bulunduğunu belirten Bekir Korkmaz, şunları söyledi:

"Burada 30'a yakın çeşidim var. Haftaya tekrar Karadeniz gezisi yapacağım. Babadan atadan kalma tarım çalışmasıyla, meyvecilikle tarım olmaz, değişik türlerin de denenmesi gerekir. Emekli olduktan sonra bu şekilde başladım. Babamdan kalan bir yer. Türkiye'nin her yerlerinden meyve fideleri topluyorum, sebze fideleri topluyorum. Farklılıkları taşıyarak, örnek oluşturarak memleketimizde ekonomiye katkı sağlayabilmek istiyorum.

Burada sadece yağ ile şekeri dışarıdan alıyorum. Çayı, salçası, domatesi, biberi, meyve türleri, üzümü, her şeyi buradan doğal olarak ediyorum. Buraya avokado çekirdeği ektim, ne olacak bilmiyorum ama umutluyum. Kim isterse 'Ücretsiz, hediye malı. Yeter ki kurutmayın, bakımını yapın yetiştirin' diyorum. Gidip bedenen de diktiğim, yardım ettiğim de oluyor."

"DAĞIN BAŞINDA BU MU OLUR' DEDİLER"

Başlangıçta yakınlarının bile kendisine inanmadığını ancak zamanla diktiği fidelerin çoğundan meyve almaya başladığını belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"11 dönüm yerim var, 3,5 dönüm bahçem var. Antep fıstıklarım ve cevizlerim teraslarda. 200'ün üzerinde ceviz ağacım var. Kayısı çeşidim var, çeşit olarak dört tane. Fındığım var 12-13 ağaç. İncir ağaçlarım var. Nar ağaçlarını çoğaltıyorum. Yedi tane filan oldu narım, bir yandan da fide yetiştiriyorum. Keçiboynuzu yetiştiriyorum. Antep fıstıkları yetiştiriyorum, yenilerini göz aşısıyla yaptım. Göz aşıladıklarım bu sene 1,5 metreden fazla boy verdi, ışkın verdi.

Diktiğim fide kuruyunca hiçbir zaman umudu kesmem. Buradan herkese söylüyorum; diktiğiniz fideyi mutlaka bir yıl bekletiniz. Sulamasını yaptım. Tekrar taşıdım buraya. Önce karınca gibi bir şey çıktı. Sonra ağaç oldu ve bunda da meyve vardı, düşürdü. Portakal mı, mandalina mı bilmiyorum. Avokado, onu da dışarıda yetiştirdim, yetişiyor, yetişmez diye bir şey yok.

Çevrenize bakarsanız 10, 15 yıl önce dağ başlarında, köy dışlarında bahçe göremezdiniz. Bunların hepsine vesile oldum. Herkes umut bağladı. Kendi akrabalarım bile ilk başta bana 'Dağın başında bu mu olur' dediler, alay ettiler ama umudu kesmedim. Gördüğünüz gibi yaz kış gelirim, kışın bile gelirim. Çünkü buraları havalandırmam gerekiyor. Böyle yapmadığın zaman sıcak terleme yapıyor. Bunu normal havaya almazsanız gece soğukta don yapar. Bunların hepsini kurutur."

Kaynak: ANKA