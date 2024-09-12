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Fırıncıların talebi kabul edildi! Bir ilimizde ekmeğe 2 lira zam geldi

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Yozgat'ta 8 lira olan 210 gram ekmek, yapılan 2 lira zamla bugünden itibaren 10 liradan satılmaya başlandı. Öte yandan şehirde 10 liradan satılan simidin fiyatı ise 12 lira 50 kuruş oldu.

Yozgat'ta ocak ayının son haftasında ekmeğe zam yapılarak, 6 lira 50 kuruş olan 210 gram ekmek 8 liraya yükseltilmişti. Maliyetlerin çok yüksek olduğunu ve sürekli arttığını aktaran fırıncılar, fiyatların güncellenmesi talebinde bulundu.

Bugünden geçerli olmak üzere ekmeğe 2 lira, parmak çörek ve pideye 3 lira 50 kuruş zam yapıldı. Yozgat'ta 210 gram ekmek 10 liradan satılmaya başlandı. Yeni tarife ile 200 gram olan pide ve yöresel parmak çöreğinin gramajı 210 grama çıkarıldı.

SİMİT 12 LİRA 50 KURUŞ

Pide ve parmak çörek fiyatı 9 liradan 12 lira 50 kuruşa çıktı. 10 Liradan satılan simit 12 lira 50 kuruş oldu. Kıymalı pide pişirme bedeliyle birlikte 15 lira olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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Yorumlar (7)

Emre null:

biz neredeyse 1 yıldır 10 liradan alıyoruz hangi bahtli sehirmiş daha yeni 10 lira oldu

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MASUMANE3438:

iç Anadolu'ya 20 bile az

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Temel Temel:

ver çoşkuyu enflasyon düşüyor.

13
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man over:

İstanbulda bir çok ilçede 12.5 lira oldu.10 liradan 12.5 lira oluyor. Maaşlara gelen zam elektrik,su,doğalgaz,gıda zamlarını karşılamıyor.Gittikçe fakirleşiyoruz ama olsun avrupa bizi kıskanıyor.

9
0
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Doğrucu:

sürünmeye devammmm makarnaya zam gelmedikçe sorun yok

5
0
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osman kara kara:

İstanbulda ekmek 12,50TL

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