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Yozgat'ta Eğriöz Çayı Kurudu, Kuraklık Endişeleri Artıyor

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan Eğriöz çayı, yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle kuruyarak bölge sakinlerinin endişesine neden oldu. Mahalle halkı, iklim değişikliklerinin etkilerinden kaygılı.

Geçmişte çağlıyordu, şimdi ise kuraklık endişesi oluşturuyor

YOZGAT - Yozgat'ta coşkun biçimde akmasıyla bilinen çaylarda şimdilerde kuraklık tehlikesi yaşanıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan Eğriöz çayı, yağışların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle kurudu. Uzun yıllardır bölgede ikamet eden vatandaşlar ise bu durumdan duyduğu endişeleri dile getirdi. Yağışların yoğun yaşandığı dönemde Eğriöz çayının coşkun biçimde aktığını söyleyen mahalle sakinleri, şimdi kurumuş çaya bakarken duyduğu kaygılarını ifade etti. Mahalle sakinlerinden Ahmet Şahiner "20 yıldır burada yaşıyorum. Eğriöz çayı bizim evin önünden virajlı şekilde akardı. Şimdi düz oldu ve akmıyor. Yağmur yok, kar yok, akmıyor" dedi.

İklimsel değişikliklerin su kaynaklarını etkilediğini ifade eden İsmail Ölger "Kış kışlığını bilmiyor, yaz yazlığını bilmiyor. Kış geldi geçti. Ceketle geziyoruz. Doğru dürüst kar yağmadı, yağmur da yağmadı. Her sene bu mevsim de bu dereden su akardı. Şimdi bir damla su yok. Allah yardım etsin. Bilmiyorum çözümü ne olacak. 25 yıldır burada otururum. Eskiden köprü yokken biz karşıdan karşıya geçemezdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKA YİĞİT - Yerel
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