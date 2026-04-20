Yozgat'ta Çiftçi Tarımdan Uzaklaşıp, Hayvancılığa Yöneliyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin yükselmesi, destekleme ödemelerinin zamanında yapılmaması Yozgat'ta çiftçinin, tarımsal üretim alanını daraltıp, hayvancılığa yönelmesine neden oldu. Özlüce Köyü çiftçisi Süleyman Çatalyürek, tarımsal üretim gelirlerinin hayvancılıktan elde edilen gelirlerin gerisinde kaldığını belirterek, "Hayvanların yüzde 80 tüketeceği maddeleri ekiyoruz, üretiyoruz, yetiştiriyoruz. Hayvancılıkta küçükbaşta sadece sıkıntı çoban. Ona da katlanıyoruz. Bu şekilde götürüyoruz. Başka da şansımız kalmadı. Kendimiz üreteceğiz, kendimiz yetiştireceğiz" dedi.

Yozgat'ta tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin artması, son yıllarda yaşanılan kuraklık ve doğal afetler çiftçiyi topraktan kısmen uzaklaştırdı. Daha önce hububat, şekerpancarı, baklagil eken çiftçi, bu ürünlerin ekim alanını daralttı, yerine yem bitkisi ekerek hayvancılık sektörüne yöneldi.

"Bugün itibariyle tarım hayvancılığın bir kademe gerisine düştü" diyen Yozgat merkez Özlüce Köyü'nden Süleyman Çatalyürek, "Büyükbaşta ve küçükbaşta hayvancılık ön plana çıktı. Sebebi de şu; son yıllarda hele de 2026 yılı içinde mazot, gübre, tohum yükselişi bizi hayvancılığa daha çok yönlendirdi" diye konuştu."

"Hayvancılıkta sıkıntı çoban"

Hayvancılıkta en önemli sorunun çoban bulmak olduğunu aktaran Çatalyürek, şöyle konuştu:

"Benim hayvanlarım var, 35-40 tane. Bunlarla başladım. Eskiden bir sürü koyunumuz vardı. Bu hayvanların yem bitkilerini, beşi bir arada yem bitkilerini ektim. Şu bölüme korunga hazırlığım var, şimdi ekeceğim. Hayvanların temel yiyeceğini temin ediyorum, arpasını, fiğini, korungasını... Ağaçların dibinde yoncalığımız var. Hayvanların yüzde 80 tüketeceği maddeleri ekiyoruz, üretiyoruz, yetiştiriyoruz. Hayvancılıkta küçükbaşta sadece sıkıntı çoban. Ona da katlanıyoruz. Bu şekilde götürüyoruz. Başka da şansımız kalmadı. Kendimiz üreteceğiz, kendimiz yetiştireceğiz. Önce kendimiz, çevremiz ve ülkemiz için üretime devam edeceğiz. Hesabımız bu. Pancarı da çok çok azalttık. Sebebi de maliyetlerin yükselişi. 1 ton DAP gübre bugün 41 bin 400 lira. 1 ton üre gübre 34 bin 600 lira bugün itibariyle. 1 ton Nitropower 33 gübre 29 bin lira. Bundan 55 gün önce bunların fiyatı nasıldı? 30 bin liraydı DAP, 22 bin liraydı Nitropower 33'lük gübre, 23 bin lira da üreydi. Günlük yükseliyor. Dünya konjonktürü de deniyor ama biz de buradan ne kadar etkilendiğimizi bilmiyoruz, savaşın da bir payı olmasına rağmen. Çiftçi sıkıntılı, uzun lafın kısası."

"Çiftçiye lazım olan tohum, gübre, ilaç, yakıt. Bize bunu versinler"

Geçmiş yıllarda Yozgat Ziraat Odası başkanlığı görevinde de bulunan Süleyman Çatalyürek, "Bütçeden çiftçinin payı olan yüzde 1'i ödeseler biz bu sıkıntının yüzde 50'sini aşarız" ifadelerini kullandı.

Çatalyürek, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Çiftçiye para hiç lazım değil. Çiftçiye lazım olan tohum, gübre, ilaç, yakıt. Bize bunu versinler. Biz parayı ne yapacağız? Zaten burada kullanıyoruz. Günü gününe versinler. İşçiler, memurlar, emekliler, çalışanların, emekli olanların tamamı belli süre içinde aylık, 3 aylık maaşlarını günü gelince alıyorlar. Ama çiftçinin bir doğrudan geliri artık ürün planlaması, ürün deseni bunları keyfe gider, akıllarına düştüğü gibi hareket ediyor. Bir plan içinde ödeme yok. Borçlarımızı buna göre yapamıyoruz. Bu sene sıkıntılı. Şimdi ikinci dilim ödeniyor. Bir de doğrudan gelir desteği ödemesini ikiye böldüler. Ürün desteği, planlı üretim desteği; bu da bizim için sıkıntı oldu. Bizim paramızı 40 gün önce ödeseydi ilgililer, yetkililer biz yüzde 20 daha kar ederdik ama yüzde 20 zarar ettik. Bundan 55 gün önce mazot 62 liraydı, bugün en son 86 lira, 85 lira. Aradaki makas açıldı. Mazota zam geldiği zaman her şeye zam geliyor. Nereye kadar gider? Bilmiyorum ama biz çiftçiler olarak sonuna kadar üretmek zorundayız, çünkü ülke bizim."

Kaynak: ANKA