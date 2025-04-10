Yozgat'ta 19 Bin 800 Makaron Ele Geçirildi
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 19 bin 800 makaron ve diğer kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.
Yozgat'ta 19 bin 800 makaron ele geçirildi
YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde alınan istihbaratı değerlendiren Jandarma ekipleri kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.
Sorgun ilçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İ.E. isimli şahsın kaçak tütün bulundurduğu bilgisi alındı. Düzenlenen operasyonda 19 bin 800 makaron, 6 bin 600 boş makaron, 2 kilo nargile kömürü, 1 makaron sarma makinası ele geçirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İHSAN ÇELİKKAYA - Yerel