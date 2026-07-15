Yozgat'ta 15 Temmuz gecesi Karakucak Sinsin güreşleri yapıldı.

(YOZGAT)- Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Yozgat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda Karakucak Sinsin Güreşleri yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'na minderlerin serildiği, kazanlarda ateşlerin yakıldığı ve davulların çalındığı etkinlikte pehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Gece gerçekleştirilen müsabakalara 130 sporcu katıldı.

Etkinliği Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş izledi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, 15 Temmuz'un devlete, millete, istiklale ve istikbale kasteden FETÖ'nün darbe girişiminin millet tarafından bertaraf edilişinin yıl dönümü olduğunu belirtti.

Hopur, "Bizler, o destansı direnişin ruhunu meydanlara taşımak, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak, demokrasi nöbetlerimizin ateşini harlamak için Yozgat'ımızın kalbi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA