Yozgat'ta Endüstriyel Kenevir Masaya Yatırıldı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Tıbbi kenevir, bilim, mevzuat ve klinik" başlıklı çalıştayda, kenevir bitkisinin yol haritasını belirlenmeye yönelik akademik çalışmalar değerlendirildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat ile birlikte 20 ilde kenevir ekiminin serbest olduğunu hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an 20'den fazla ilde zaten endüstriyel kenevir üretimi serbest. Çiçek ve tohumla ilgili bazı kısıtlamalar vardı. Çok yakın zamanda zaten bunlar da çözülecek" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde, kenevir ekimi, hasadı, elde edilen bitkinin tümünü değerlendirmeye yönelik çalışmalarının yanında iki yıl önce kurulan bin 200 metrekarelik serada yerli kenevir tohumu ıslah çalışmaları devam ediyor. Düzenlenen çeşitli etkinliklerle, kenevir bitkisinin önemine dikkat çekilip, ekim alanlarının halk elinde artırılması için çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla Tıp Fakültesi Salonunda "Tıbbi kenevir, bilim, mevzuat ve klinik" başlıklı çalıştay düzenlendi. Katılımcılara kenevir bitkisi, tarihi, kullanım alanları, yürütülen çalışmalar, yasal düzenlemeler gibi konularda bilgiler verildi.

Çalıştayın açılışında konuşan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, kanıta dayalı, topluma güven veren, yerli kapasite üreten bir yol haritası çizmek zorunda olduklarını belirterek, "Bu konuda uzun yıllardır zaten Toprak Mahsulleri Ofisimiz, daire başkanlarımız, genel müdürlerimiz yoğun emek veriyordu. Sağlık Bakanlığı da bu konuda çalışmalara başladı. Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumumuz yine bu konudaki mevzuat çalışmalarını hızlandırdı" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nde 20'den fazla ilde endüstriyel kenevir üretimi serbest"

Rektör Yaşar, ülke genelinde 20'den fazla ilde kenevir ekiminin serbest olduğunu ancak çiftçinin ekim konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını anlattı. Konunun hızla genişlediğini ve düzenlemelerin sadece Türkiye'yi değil, her ülkeyi sıkıntıya soktuğunu belirten Yaşar, "Türkiye'de doğru çerçevede ilerlersek AR-GE ve klinik kapasitesini oluşturma pozisyonumuz belki de çoğu ülkeye göre çok daha ileride" diye konuştu.

Bu konudaki çalışmalara ilişkin bilgiler veren Yaşar, arka arkaya pozitif anlamda ürünler çıkacağına emin olduğunu söyledi.

Yaşar, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an 20'den fazla ilde zaten endüstriyel kenevir üretimi serbest. Çiçek ve tohumla ilgili bazı kısıtlamalar vardı. Çok yakın zamanda zaten bunlar da çözülecek. O yüzden özellikle Yozgat Bozok Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi ile beraber zaten TMO gibi devlet kurumları bunun arkasında ve bunu destekleyen çabalarıyla bizi mutlu ediyor. Sonuçta ülkemiz kazanıyor. Çiftçi için önemli olan bir şey var. 20'den fazla ilde endüstriyel ekimi serbest ama ürünü satamadıktan sonra çiftçi için bir anlamı olmuyor. Belki de ileride bu konuda yapılacak bazı regülasyonlarla, sözleşmeli üretim, sık ve doğru izlenme metotlarıyla bu konuda çiftçimizi destekleyecek yapıların da oluşturulması gayet olası Sadece üniversite bazında AR-GE çalışması yapmak, belli şeyleri araştırma modeliyle geliştirmek yeterli olmuyor. Bunun sanayiye dönüştürülmesi çok daha farklı. Bunu tek bir üniversitenin tek başına yapması mümkün değil. O yüzden sanayi burada olmak zorunda."

"Bağımlılıkla ilgili Türkiye'de korkular var"

Özellikle bağımlılıkla ilgili Türkiye'de korkular bulunduğunu anımsatan Yaşar, "Gençlerimizin üzerinde hassasiyetle duruyoruz" dedi.

Çalıştaya destek veren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker de ajans olarak sanayiden turizme, tarımdan kırsal kalkınmaya kadar birçok sektörde faaliyet gösterdiklerini aktararak, "Yozgat malumunuz kenevir alanında ihtisas üniversite ilan edilmiş durumda. Aynı zamanda tıbbi kenevirle ilgili önemli çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Bugün de bu alanda hem farkındalık geliştirilmesi hem de bilimsel ve diğer araştırmaların konuşulması, mevzuatların derinlemesine incelenmesi adına önemli bir fırsatı barındırıyor bu çalıştay" diye konuştu.