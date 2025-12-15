Haberler

Yozgat'ta Endüstriyel Kenevir Masaya Yatırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat Bozok Üniversitesi, kenevir bitkisinin yol haritasını belirlemek üzere 'Tıbbi kenevir, bilim, mevzuat ve klinik' çalıştayı düzenledi. Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, 20'den fazla ilde kenevir ekiminin serbest olduğunu belirtti.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Tıbbi kenevir, bilim, mevzuat ve klinik" başlıklı çalıştayda, kenevir bitkisinin yol haritasını belirlenmeye yönelik akademik çalışmalar değerlendirildi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat ile birlikte 20 ilde kenevir ekiminin serbest olduğunu hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an 20'den fazla ilde zaten endüstriyel kenevir üretimi serbest. Çiçek ve tohumla ilgili bazı kısıtlamalar vardı. Çok yakın zamanda zaten bunlar da çözülecek" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde, kenevir ekimi, hasadı, elde edilen bitkinin tümünü değerlendirmeye yönelik çalışmalarının yanında iki yıl önce kurulan bin 200 metrekarelik serada yerli kenevir tohumu ıslah çalışmaları devam ediyor. Düzenlenen çeşitli etkinliklerle, kenevir bitkisinin önemine dikkat çekilip, ekim alanlarının halk elinde artırılması için çalışmalar yürütüyor. Bu amaçla Tıp Fakültesi Salonunda "Tıbbi kenevir, bilim, mevzuat ve klinik" başlıklı çalıştay düzenlendi. Katılımcılara kenevir bitkisi, tarihi, kullanım alanları, yürütülen çalışmalar, yasal düzenlemeler gibi konularda bilgiler verildi.

Çalıştayın açılışında konuşan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, kanıta dayalı, topluma güven veren, yerli kapasite üreten bir yol haritası çizmek zorunda olduklarını belirterek, "Bu konuda uzun yıllardır zaten Toprak Mahsulleri Ofisimiz, daire başkanlarımız, genel müdürlerimiz yoğun emek veriyordu. Sağlık Bakanlığı da bu konuda çalışmalara başladı. Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumumuz yine bu konudaki mevzuat çalışmalarını hızlandırdı" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nde 20'den fazla ilde endüstriyel kenevir üretimi serbest"

Rektör Yaşar, ülke genelinde 20'den fazla ilde kenevir ekiminin serbest olduğunu ancak çiftçinin ekim konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını anlattı. Konunun hızla genişlediğini ve düzenlemelerin sadece Türkiye'yi değil, her ülkeyi sıkıntıya soktuğunu belirten Yaşar, "Türkiye'de doğru çerçevede ilerlersek AR-GE ve klinik kapasitesini oluşturma pozisyonumuz belki de çoğu ülkeye göre çok daha ileride" diye konuştu.

Bu konudaki çalışmalara ilişkin bilgiler veren Yaşar, arka arkaya pozitif anlamda ürünler çıkacağına emin olduğunu söyledi.

Yaşar, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an 20'den fazla ilde zaten endüstriyel kenevir üretimi serbest. Çiçek ve tohumla ilgili bazı kısıtlamalar vardı. Çok yakın zamanda zaten bunlar da çözülecek. O yüzden özellikle Yozgat Bozok Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi ile beraber zaten TMO gibi devlet kurumları bunun arkasında ve bunu destekleyen çabalarıyla bizi mutlu ediyor. Sonuçta ülkemiz kazanıyor. Çiftçi için önemli olan bir şey var. 20'den fazla ilde endüstriyel ekimi serbest ama ürünü satamadıktan sonra çiftçi için bir anlamı olmuyor. Belki de ileride bu konuda yapılacak bazı regülasyonlarla, sözleşmeli üretim, sık ve doğru izlenme metotlarıyla bu konuda çiftçimizi destekleyecek yapıların da oluşturulması gayet olası Sadece üniversite bazında AR-GE çalışması yapmak, belli şeyleri araştırma modeliyle geliştirmek yeterli olmuyor. Bunun sanayiye dönüştürülmesi çok daha farklı. Bunu tek bir üniversitenin tek başına yapması mümkün değil. O yüzden sanayi burada olmak zorunda."

"Bağımlılıkla ilgili Türkiye'de korkular var"

Özellikle bağımlılıkla ilgili Türkiye'de korkular bulunduğunu anımsatan Yaşar, "Gençlerimizin üzerinde hassasiyetle duruyoruz" dedi.

Çalıştaya destek veren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker de ajans olarak sanayiden turizme, tarımdan kırsal kalkınmaya kadar birçok sektörde faaliyet gösterdiklerini aktararak, "Yozgat malumunuz kenevir alanında ihtisas üniversite ilan edilmiş durumda. Aynı zamanda tıbbi kenevirle ilgili önemli çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Bugün de bu alanda hem farkındalık geliştirilmesi hem de bilimsel ve diğer araştırmaların konuşulması, mevzuatların derinlemesine incelenmesi adına önemli bir fırsatı barındırıyor bu çalıştay" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
Sürücüler dikkat! Ocak ayından itibaren bu ehliyetler iptal edilecek

Ocak ayından itibaren bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek
Türkiye'de de milyonlar kullanıyor! Kalp krizi riskini yüzde 53 arttırıyor

Kalp krizi riskini arttırdığı ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar

Şeytanın aklına gelmez! Kurdukları düzenek polisleri dahi şaşırttı
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Avlamak istediği domuz sonu oldu
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
title