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Yılın Ahisi Necmettin Fevzioğlu, Ahi Kültürünü Yaşatıyor

Yılın Ahisi Necmettin Fevzioğlu, Ahi Kültürünü Yaşatıyor
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Kayseri'de düzenlenen Ahilik Haftası etkinliğinde 2024 Yılının Ahisi seçilen 74 yaşındaki Necmettin Fevzioğlu, 56 yıldır camcılık yapıyor ve Ahi kültürünü işinde devam ettiriyor. Fevzioğlu, gençlerin de bu kültürü yaşatmaları gerektiğini vurguladı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen törende Yılın Ahisi seçilen 74 yaşındaki Necmettin Fevzioğlu, 56 yıldır Ahi kültürünü işinde yaşatıyor.

KESOB tarafından Ahilik Haftası kutlamalarında 2024 Yılının Ahisi 56 yıldır camcılık yapan Necmettin Fevzioğlu seçildi. Camcılık işini ailesinden devralan ve 3. kuşaktan devam ettiren 74 yaşındaki Fevzioğlu, Ahi kültürünü işinde yaşatıyor. Necmettin Fevzioğlu, hayatın her alanında olduğu gibi iş alanında da devamlılığın esas olduğunu söyleyerek, "Doğru olmak mümkünden ziyade esas olmalı" dedi.

Ustalarının verdiği bilgiler doğrultusunda Ahilik kültürünü yaşatmaya çalıştığını söyleyen Necmettin Fevzioğlu, "Ben 1950 yılı Kayseri doğumluyum. 1968 yılından beri camcılık yapmaktayım. Camcılık bizim dede mesleğimiz. Dedem, dayım camcılık yaptı ve bu nedenle ben de camcı oldum. Dolayısıyla ben 3. nesilden camcıyım ve oğlum da 4. nesil camcı. Ben alaylıyım, oğlum da hem mektepli hem de alaylı mesleğinde. Hayatın her aşamasında devamlılık esastır. Ben de ustalarımızın bize verdiği bilgiler doğrultusunda Ahilik kültürünü yaşatmaya çalıştım ve yaşatıyorum. Bütün gençlerimize de Ahilik kültürünü yaşatmalarını öneriyorum. Yılın Ahisi seçilmek anlatılmayacak kadar özel bir duygu. Sağ olsunlar dernek başkanlarım, valimiz, komisyon heyetindeki başkanlarım bizi buna layık görmüşler. Hepsine teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Bütün gençlere de bunları örnek alıp, kendilerini Ahi olarak yönlendirmelerini arzu ediyorum" dedi.

Fevzioğlu, doğru olmanın mümkünden ziyade esas olması gerektiğini söyleyerek, "Öncesinde de bahsettiğim gibi devamlılık esas dedim. Mümkün mertebe doğru olmak mümkünden ziyade esas olmalı. Çalışkan olmak lazım, genel temel taşları bunlar. Baktığımızda çeşitli meslek dallarında uzun bir zaman mesleğe hitap etmiş çeşitli ustalarımız var. Bunlara saygı duyuyorum ve devamını arzu ediyorum. Bizim besmelesiz hayatımız olmaz. Mutlaka besmelemizi çekeriz ve dükkanımızı açarız, işimize başlarız. Önce iş sonra AŞ olarak işimize devam ederiz. Kazanmazsan yiyemezsin, harcayamazsın. Bu nedenle dürüst olmak, kazanmak lazım. Ahilik kültürünü mutlaka ve mutlaka genç arkadaşlarımıza işlenip devam ettirilmesi lazım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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