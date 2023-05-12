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Yıldırım'da sağlığa yatırım aralıksız sürüyor

Yıldırım'da sağlığa yatırım aralıksız sürüyor

Yerel Haberler

Yıldırım Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve hayırsever katkısıyla Fidyekızık Mahallesi'ne modern aile sağlığı merkezi kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi, Sağlık Bakanlığı ve hayırsever katkısıyla Fidyekızık Mahallesi'ne modern aile sağlığı merkezi kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi'nin hayırsever desteği ile Fidyekızık Mahallesi'ne kazandıracağı aile sağlığı merkezinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 453 metrekare inşaat alanından oluşan 2 katlı merkez 4 hekimli aile sağlığı merkezinden ve muhtarlıktan oluşacak. Fidyekızık Aile Sağlığı Merkezi açıldığında bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek.

Sağlık yatırımları konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hemşehrilerimizin sağlık hizmetine erişimi noktasında ilçemizin hangi bölgesinde ihtiyaç varsa o noktalara ya Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırarak hemşehrilerimizin bu alandaki ihtiyacını hızlı bir şekilde gideriyoruz. İlçemize kazandırdığımız ve yapımını sürdürdüğümüz projelerimiz var. İnşallah onları da kısa süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yıldırım Belediyesi Sağlık Bakanlığı Aile Yerel Haberler

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