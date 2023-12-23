Yılbaşında Merdiven Altı Üretim ve Fırsatçılar Uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılbaşı gibi özel günler, gösterişli hediye sepetlerine konulan kuruyemişler başta olmak üzere çikolata, şekerleme vb. gibi ürünler ile merdiven altı üretim yapan fırsatçıların piyasaya en fazla girdiği günlerdir" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yeni yıla sayılı günler kala, gösterişli hediye sepetlerine konulan kuruyemişler başta olmak üzere çikolata, şekerleme gibi ürünlerde merdiven altı üretimin arttığına dikkati çekti. Palandöken, vatandaşların merdiven altı ürünler almamasına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak tanıdık esnaflardan alışveriş yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Yılbaşında artan alışverişlerle birlikte merdiven altı ürünlerin piyasaya daha çok sürüldüğüne dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılbaşı öncesi çarşı ve pazarda her türlü sektörün hareketli olduğu bir dönemdeyiz. Yılbaşı gibi özel günler, gösterişli hediye sepetlerine konulan kuruyemişler başta olmak üzere çikolata, şekerleme vb. gibi ürünler ile merdiven altı üretim yapan fırsatçıların piyasaya en fazla girdiği günlerdir. Ancak her yerde görmeye başladığımız parıltılı yılbaşı sepetlerinin içerisi aynı kalitede değil. Albenili ve janjanlı paketlerin içi tarihi geçmiş, merdiven altı, kalitesiz ve sağlıksız ürünlerle dolu olabiliyor. Bu yılbaşında da denetim konusunda yerel yönetimlere ve emniyet güçlerimize çok görev düşüyor" ifadelerine yer verdi.

"Yılbaşı sofralarını sağlıksız yiyeceklerle donatmayın"

Yeni yıla sayılı günler kala albenili ve janjanlı hediye sepetlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2024'e sayılı günler kala yılbaşı sofralarının hazırlığı için alışverişler şimdiden başladı. Bu alışveriş listelerinin içinde atıştırmalıklar ve meyve gibi çok sayıda gıda ürünü mevcut. Ancak bu yıl artan fiyatlardan dolayı vatandaşın daha ucuza yönelmesi özellikle gıda ürünlerinde sahte, hileli, kalitesiz ve tağşiş ürünlerin artmasına neden olurken fırsatçıların da ekmeğine yağ sürüyor. Bu dönemde tarihi geçmeye yakın olan bazı ürünler yeni ürün gibi raflara yerleştirilip indirim adı altında satışa sunulabiliyor. Öte yandan yol kenarlarında, bina altlarında, okul önlerinde vb. gibi yerlerde de merdiven altı ürün satışı had safhada. Piyasada sütün, şekerin, unun kg fiyatı belli iken kimse yarı fiyatına pasta satamaz. Vatandaşlarımız bu yılbaşında daha ucuza alışveriş yapayım derken merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı" diye konuştu.

"Esnaf kendi yemediği ürünü müşterisine yedirmez"

Bu yılbaşında kaliteli ve güvenilir alışverişin adresinin mahalle esnafı olduğunu hatırlatan Palandöken, "Merdiven altı ürünler, ucuz ve kalitesiz yiyecek ve içecekler yerine güvenilir ve kaliteli alışveriş için mahalle esnafı tercih edilmeli. Denetimi yapılmamış merdiven altı ürünlerin aksine esnafımız gerekli denetimleri yapılmış, hijyen kurallarına uygun olarak sağlıklı ve kaliteli ürünlerin satışını yapar. Bunun için yılbaşında da sebze meyveler manavdan, yemişler kuruyemişçiden, şarküteri ürünleri kasaptan, pasta ve tatlılar pastaneci esnafından, hediyelik ürünler zücaciyeden, çiçekler çiçekçiden alınmalı. Yeni yıla içimiz rahat girmek için hazırlıklarını tamamlamış ve müşterisini bekleyen esnafımızdan alışveriş yapılmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA