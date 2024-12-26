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Yılbaşı Tavuk Satışlarında Ciddi Düşüş

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Edirne'de tavuk ürünleri satan esnaf, yılbaşı öncesi tavuk ve hindi satışlarının geçmiş yıllara göre belirgin bir şekilde azaldığını belirtti. Esnaf Dilek Kırmızı, geçmişte kuyrukların oluştuğunu, ancak bu yıl siparişlerin oldukça az olduğunu ifade etti. Emekli vatandaşlar da geçim sıkıntısından yakındı.

(EDİRNE) - Edirne'de tavuk ürünleri satan esnaf Dilek Kırmızı, yılbaşı gecesine sayılı günler kala eski yıllara nazaran tavuk satışlarında ciddi düşüş olduğunu söyledi. Kırmızı, "Eski yılbaşı günlerini arıyoruz. Bir hafta öncesinden isim yazıyorduk pişmiş piliç için. Sıraya giriyordu insanlar, kuyruk oluyordu. Hindi satışları patlıyordu" dedi.

Esnaf Dilek Kırmızı, eskiden yılbaşı gecesi öncesi pişmiş piliç için sipariş aldıklarını, dükkanın önünde uzun kuyruklar oluştuğunu ifade etti. Kırmızı, hindi etini ise soranın bile olmadığını kaydetti.

"Sanırım yarım kapasite takacağız"

Kırmızı, şunları söyledi:

"Satışlarımız düştü, eski satışlara nazaran çok düşüş var. Eski yılbaşı günlerini arıyoruz. Bir hafta öncesinden isim yazıyorduk, pişmiş piliç için. Sıraya giriyordu insanlar, kuyruk oluyordu. Hindi satışları patlıyordu. Köylerden hindi getirenler oluyordu. Satmaya çalışanlar oluyordu. Ayrı poşetli hindilerimiz vardı. Şu an yılbaşına 3- 4 gün kaldı hiç hindi soran yok. Pilici de sanırım yarım kapasite takacağız. Eski yıllara nazaran çok düşüş var. Bütün tavuğun kilosu 90 lira. Pişmiş piliç 150 liraya satmaya uğraşıyoruz. Zam yapamıyoruz, alım gücü düştüğü için kardan zarar devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok."

Emekli vatandaş Fedai Güngör ise geçinemediğini ifade ederek, "Pahalı, kediye ciğer alıyoruz. Emekliyim, geçinemiyorum. Maaşlara zam yapsınlar. Herkes böyle sadece biz değil" diye konuştu.

Yılbaşı Tavuk Satışlarında Ciddi Düşüş
Kaynak: ANKA / Yerel
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