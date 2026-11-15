Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yığılca'nın Karakaş ve Hocaköy köylerinde hayvanlara küpeleme ve PPR aşısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yığılca'nın Karakaş ve Hocaköy köylerinde hayvanlara küpeleme ve PPR aşısı yapıldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Karakaş ve Hocaköy'de hayvanlara küpeleme ve aşılama yaptı. Karakaş'ta koyun ve keçilere PPR aşısı uygulanırken, Hocaköy'de buzağı, koyun ve keçilere küpeleme ve aşılama yapıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde veteriner sağlık personelleri tarafından hayvan sağlığının korunması amacıyla küpeleme ve aşılama çalışmaları gerçekleştirildi. Karakaş ve Hocaköy köylerinde yürütülen çalışmalarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kontrol edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner sağlık personelleri, ilçeye bağlı köylerde hayvan sağlığını korumaya yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karakaş Köyü'nde koyun ve keçilere yönelik küpeleme işlemleri gerçekleştirilirken, küçükbaş hayvanlara koyun-keçi vebası (PPR) aşısı uygulandı. Hocaköyü'nde ise buzağılar ile koyun ve keçilere yönelik küpeleme ve aşılama çalışmaları yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru! Yanlış cevap büyük üzüntü yaşattı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru açıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marvel yıldızının evine gece yarısı baskın! 3 aracını çaldılar

Ünlü oyuncunun evinde korku dolu gece! Garajı boşalttılar
Türk sinemasının efsanesi Susuz Yaz dizi oluyor: Başrolde Mert Ramazan Demir var

Yalı Çapkını'nın Ferit'inin yeni projesi belli oldu
Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!

Talat Bulut'tan Haluk Bilginer'e sert çıkış: Nankörlük!
Vicdanları yaralayan görüntü İstanbul'dan! Hayvan sokak ortasında yere yığıldı

Vicdanları yaralayan görüntü İstanbul'dan! Sizin yüreğiniz kurumuş
Obama'nın 3 yıl önceki filmi gerçek mi oluyor? ABD'de korkutan tesadüf

Film gerçek mi oluyor? Bu kadar tesadüf fazla
Markette video çeken kadın uyarılara aldırış etmedi! Görevliye söyledikleri şaşırttı27

Zincir markette video çekerken olanlar oldu
İki aile resmen savaştı! 1'i ağır 11 kişi yaralandı

Savaş değil aile kavgası! Bilanço çok ağır