Yeşim Grup, Sürdürülebilirlikte Global Başarılar Elde Etti

Yeşim Grup, sürdürülebilirlik ve güvenli üretim alanındaki çalışmalarıyla RoSPA ve Just Style Excellence Awards'ta elde ettiği başarılar sayesinde global ölçekteki güçlü duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

Yeşim Grup, sürdürülebilirlik ve güvenli üretim konularında yürüttüğü çalışmalarla uluslararası düzeyde iki farklı kurumun verdiği önemli ödüllerin sahibi oldu. İş sağlığı ve güvenliği alanında dünyanın en köklü kuruluşlarından biri olan İngiltere merkezli The Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) tarafından verilen "Gümüş Ödül"e layık görülen Yeşim Grup, aynı zamanda hazır giyim ve tekstil sektörünün saygın platformlarından Just Style'ın verdiği Excellence Awards 2025'te de iki ayrı projesiyle dört farklı kategoride ödül kazanarak global başarısını pekiştirdi.

İş kazalarının önlenmesine yönelik sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmesi ve yüksek güvenlik standartlarını başarıyla uygulaması sayesinde RoSPA tarafından düzenlenen "Başarı ödülleri" kapsamında "Gümüş ödül"e layık görülen Yeşim Grup, güvenli üretim kültürüne verdiği önemi uluslararası düzeyde tescillemiş oldu.

Öte yandan, dünyanın farklı ülkelerinden 150'nin üzerinde firmanın katıldığı Just Style Excellence Awards 2025'te Yeşim Grup, sürdürülebilirlik ve inovasyona odaklanan projeleriyle öne çıktı. Bu kapsamda, tekstil atıklarının geri dönüştürülerek kadınların güçlenmesine ve istihdamına katkı sağlayan "Ecollectiv" projesiyle çeşitlilik, çevre ve sosyal kategorilerinde; örme makinelerine entegre edilen otomatik denetim sistemiyle israfı en aza indirmeyi hedefleyen çalışmasıyla ise inovasyon kategorisinde ödüle layık görüldü.

Geçtiğimiz günlerde RoSPA tarafından verilen Gümüş Ödül ile iş sağlığı ve güvenliği alanındaki kararlı duruşlarının uluslararası düzeyde takdir görmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Yeşim Grup Co-CEO'su Selim Şankaya, "Yeşim Grup olarak yalnızca üretime odaklanmıyor; aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği, çevre, insan ve toplumsal dönüşümü merkezine alan bütüncül yaklaşımımızla sektörün geleceğini şekillendirmeyi de sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Elde ettiğimiz bu başarılar sayesinde ise yürüttüğümüz çalışmaların doğru bir yönde ilerlediğini teyit etmiş oluyoruz. Bu ödüller, bizi daha yüksek hedefler belirlemeye, stratejilerimizi gözden geçirmeye ve başarıya olan kararlılığımızı güçlendirmeye yüreklendiriyor" dedi.

Yeşim Grup'un global ölçekte yankı bulan başarılarının, attıkları adımların gücünü ortaya koyduğunu belirten Şankaya, "İnovasyon, sürdürülebilirlik ve insan odaklı projelerimizin Just Style Excellence Awards 2025'te ödüllendirilmesi, işimizi ileriye taşıyan stratejik vizyonumuzun ve sürdürülebilirliği toplumsal faydayla buluşturan özgün modelimizin tescillenmesi anlamına geliyor. Bu başarılar, Yeşim Grup olarak 'Sürdürülebilirlik önceliğimizdir' değerimizi somut projelerle hayata geçirme kararlılığımızı bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.

İki farklı uluslararası kurumdan aldığı prestijli ödüller, Yeşim Grup'un sürdürülebilirlik alanındaki başarılarının ve global ölçekteki güçlü duruşunun önemli bir yansıması oldu. - BURSA