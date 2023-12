Yeşilyurt'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde düzenlenen '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' özel programında engelli vatandaşlar ve aileleri bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Çınar, "Sevgi ve emek varsa engel yoktur" dedi.

Hayata umutla ve sevgiyle tutunan engelli bireyler, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın özel misafiri oldular. '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen program renkli anlara sahne oldu. Malatya İl Müftülüğü Kuran Kursu Öğrencilerinden görme engelli Yasin Marandan'ın kabartma yazı ile okuduğu Kuran Kerim Tilaveti sırasında salonda duygusal anlar yaşandı. Yoğun ilgi altında gerçekleşen programa katılan özel misafirleriyle yakından ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmanın öncelikli görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Engelli bireylerle sadece bir gün değil, yılın 365 günü birlikte olmayı tercih eden bir yönetim anlayışına sahip olduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Özellikle engelli ve özel statüde bulunan değerli bireylerimize pozitif ayrımcılık yaparak, onların hayatlarını kolaylaştıracak yatırımlara ve desteklere öncelik tanıyoruz. 3 Aralık ise engellilik konusundaki toplumsal bilincin artmasına ve engelli bireylerin yaşam standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir gündür. Böylesine önemli bir zaman diliminde engelli bireylerimiz ve aile mensuplarıyla güzel bir buluşmada bir arada olmak hepimiz için büyük bir mutluluktur" ifadelerine yer verdi.

Engelli olmanın bir kusur olmadığını ifade eden Çınar, "En büyük engel körelmiş kalplere sahip olan zihniyetlerdir. Unutulmamalıdır ki, engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar hemen her alanda neleri başarabileceklerini görüyor ve bugüne kadar önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizi bu başarılarından dolayı da tebrik ediyoruz. Onların yaşama sevinciyle hayata sarılmalarından dolayı bizler de büyük mutluluk duyuyoruz. Bütün engellerin sevgi, saygı, empati ve dayanışmayla aşılacağına inanıyorum. Toplumsal bilinç ve bilgi düzeyinin artırılması, yardımlaşma ve empati düzeyinin yükselmesiyle engelli kardeşlerimizin hayat standartlarının daha da yükseleceğine inanıyorum. Engelli kardeşlerimizle empati kurmamızı sağlayan böylesi bir anlamlı günde tüm vatandaşlarımızı engelleri kaldırmaya davet ediyorum" diye konuştu.

'Engelleri Kaldıran, Engelsiz Bir Yeşilyurt' hedefi doğrultusunda hayata geçirdikleri projelerle engelli ve özel bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Belediye olarak engelli vatandaşlarımızın hayat kalitelerini yükseltmek için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında olabilmeleri için tüm engelleri kaldırıyoruz. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz uhdesindeki hizmetler ve projelerle engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler getiriyoruz. 2019 yılından bugüne kadar medikal malzeme temininden akülü ve manuel araçlara, ilaç teminlerinden rehabilitasyon alanlarının artırılmasına, sosyal ve psikolojik desteklerden iş kurmalarına yönelik katkılara, işitme cihazlarından protez kol gibi engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek her türlü hizmeti gerçeğe dönüştürdük. Engelli çocuklarımızın yaşıtları ile birlikte gönüllerince oynayabilecekleri şekilde tasarımı yapılan 'Engelsiz Park' projemizi tamamlayarak hizmete açtık. Yeşilyurt Belediyesi olarak yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarda engelli vatandaşlarımızı göz önünde bulunduruyoruz. Biz bu inançla engelli vatandaşlarımız, özel bireylerimiz ve aileleri ile her zaman bir arada ve dayanışma içerisindeyiz. Engelli insanlarımızın hayata katılımı konusunda yapılan çalışmalar, engelli kardeşlerimize karşı hassasiyetimizin bir göstergesidir. Bunu sadece görevimiz olduğu için değil, insana düşen bir sorumluluk olduğunu için de yapıyoruz. İmkanlarımız dahilinde onların yaşadığı sorunların çözülmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi, hayat standartlarının yükseltilmesi için çeşitli projeler ve etkinlikler düzenliyoruz. Belediyemizde de engelli vatandaşlarımızı istihdam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak ise engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söylerken, engelli vatandaşların annelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Bizim yaptığımız hizmetlerden çok daha büyük kıymette hayat mücadelesi veriyorsunuz. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli evlatlar yetiştiriyorsunuz. Devletimizin imkanlarının yanı sıra belediyelerimizin destekleriyle çocuklarınızın hayat kalitesini artırmak adına hepimiz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Engelli bireylere sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetleri sunmak adına kurulan ve faaliyetlerine devam eden Sivil Toplum Kuruluşunun Başkanları da engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen özel programa Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eşi Semra Çınar, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Malatya Otizm Spor Kulüp Başkanı Alaadin Başdaş, Malatya Down Sendromlular Spor Kulüp Başkanı Nursel Vardı, Malatya Müftülüğü İşitme ve Görme Engelli Koordinatörleri Mehmet Nuri Duran ve Sevim Çancı'nın yanı sıra engeli vatandaşlar ve aileleri katıldı. - MALATYA