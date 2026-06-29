Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali 3 yıl aradan sonra başladı

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı, İstanbul Yeşilyurtlular Derneği, Malatya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yeşilyurt Ziraat Odası iş birliğinde düzenlenen 28. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali, üç yıllık aranın ardından yeniden büyük bir coşku ve heyecanla başladı. 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirilemeyen festivalin yeniden hayat bulması, ilçenin kadim bölgesi Çırmıktı'da heyecanla karşılandı. Yeşilyurt'un tarihi ve kültürel kimliğinin merkezi olan Çırmıktı Bölgesi'nde düzenlenen festival, sabah saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun ilgisine sahne oldu.

FESTİVAL KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADI

Festival programı, Yeşilyurt Eski Kaymakamlık Binası önünden başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, sporcular, üreticiler ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, davul-zurna eşliğinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Türk bayrakları ve festival pankartlarıyla süslenen kortej, vatandaşların alkışları eşliğinde Yeşilyurt Güreş Sahası'na kadar devam etti. Kortej boyunca oluşan birlik ve beraberlik görüntüleri festivale ayrı bir anlam kattı.

Açılış törenine Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN GEÇİT: FESTİVALİMİZ YENİDEN AYAĞA KALKIŞ SÜRECİNE DEĞER KATIYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Yeşilyurt'un kültürel mirasını korumak, tarımsal üretimi desteklemek ve toplumsal birlikteliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kiraz Festivali'nin ilçenin yeniden ayağa kalkış sürecine ayrı bir değer kattığını söyledi. Depremlerin ardından Yeşilyurt'u yeniden inşa ederken özellikle doğal, tarihi ve turistik zenginlikleriyle öne çıkan kadim bölgelerdeki yaraların sarılmasına öncelik verdiklerini belirten Geçit, Yeşilyurt'un Malatya'nın en kıymetli değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Geçit, Çırmıktı bölgesinde devam eden Lezzet Caddesi Restorasyon Projesi, 180 dönümlük Rezerv Alan Projesi ve Beylerderesi Yaşam Vadisi yatırımlarıyla bölgenin tarihi dokusunu, kültürel mirasını ve turizm potansiyelini yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini ifade etti.

EN İYİ KİRAZ YARIŞMASINDA ÖDÜLLER VERİLDİ

Festival kapsamında Yeşilyurt kirazının kalite ve lezzetinin ulusal ölçekte tanıtılmasına katkı sunan En İyi Kiraz Yarışması düzenlendi. Yarışmada birinci olan Arda Küçükkuş'a 20 bin TL, ikinci Emir Ömer Özendi'ye 15 bin TL, üçüncü Şeyma Kızıltan'a 10 bin TL, mansiyon ödülüne layık görülen Abdurrahman Uçar'a ise 7 bin 500 TL para ödülü verildi. Ödüller, Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Protokol konuşmalarının ardından, Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali'nin ülke çapında marka bir organizasyona dönüşmesinde önemli katkıları bulunan merhum belediye başkanları Mehmet Kavuk ile Soysal Kekevi adına aile mensuplarına teşekkür plaketi takdim edildi.

PEHLİVANLAR ER MEYDANINA ÇIKTI

Açılış töreninden sonra Güreş Ağalığını Adil Nalbant'ın üstlendiği Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri gerçekleştirildi. Minikler, yıldızlar, gençler ve farklı yaş kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda pehlivanlar kıyasıya mücadele etti. Güreşseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda tribünler dolarken, sporcuların ortaya koyduğu mücadele büyük beğeni topladı. Er meydanında ter döken pehlivanlar, centilmence mücadeleleriyle izleyenlerden alkış aldı. Üç yıllık aranın ardından yeniden düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali, ilçenin kültürel mirasını, tarımsal zenginliğini ve sosyal birlikteliğini yeniden öne çıkaran renkli etkinliklerle başladı.

Haber: Mehmet Güngördü