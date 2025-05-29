Yeşiltepe Mahallesi'nde Su Sızıntısı Sorunu Devam Ediyor

Eskişehir'in Yeşiltepe mahallesi halkı, şehir şebeke sistemindeki patlak nedeniyle yaklaşık 1 haftadır devam eden su sızıntısının onarılmasını bekliyor.

İddialara göre, Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Caddesi'nde şebeke suyu hattında patlama meydana geldi. Oluşan patlak sonucunda boru hattından dışarıya sızan su nedeniyle caddede birikintiler oluştu. İşletmelerin bu durumdan olumsuz etkilendiğini esnaf, yaklaşık 1 haftadır devam eden sorunla ilgili yetkili kurumlara müracaat etmelerine rağmen kimsenin kendilerine yardımcı olmadığını söyledi. Yetkililere seslenen çevre sakinleri, günlerdir devam eden sorunla ilgili artık bir çözüm üretilmesini istedi. - ESKİŞEHİR