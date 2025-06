Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Türkiye Finali Gerçekleşti

Yeşilay tarafından Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Türkiye Finali, gerçekleştirildi. Final karşılaşmaları sonucunda Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Salih Şenel ve Ahmet Yasin Cansever, 2025 yılı Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvasının Final Maçı bu yıl İstanbul Fatih'te bulunan Sepetçiler Kasrı'ndaki Yeşilay Genel Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 2025 yılında turnuvaya 4 bin 62 takım başvururken katılımcı sayısı ve kapsamı itibariyle turnuva, Türkiye'nin en büyük münazara organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Final programına, Yeşilay yöneticileri, MEB temsilcileri ve eğitim camiasından davetliler katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından program protokol konuşmaları ile devam etti. Yarışma öncesi Yeşilay ve Münazara Turnuvaları ile ilgili video gösterimi yapıldı. Bu yıl Türkiye Finali'nin münazara konusu "Hükümet inanır ki, bağımlılık toplumun ürünüdür" oldu. Şampiyonluk için mücadele eden Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Denizli Aydem Fen Lisesi, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi finale kaldı. Final karşılaşmaları sonucunda Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Salih Şenel ve Ahmet Yasin Cansever, 2025 yılı Türkiye şampiyonu oldu.

Final öncesi konuşan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "İnsanlığın, insanımızın bağımsızlığı ile alakalı büyük bir heyecanımız var. Çünkü biliyoruz ki bir toplumun başına gelebilecek en kötü şey geleceğinin esaret altına alınmasıdır. Yarınlarının bağımlı gençlerle bağımlı bir kitleyle oluşmasıdır. Yine bir insanın başına gelebilecek en kötü şey, en zor şey de kendisinin bağımlı olmasıdır. Kendi içine düşmanını yerleştirmesi, başta bedeni olmak üzere ruhunu işini, ilişkilerini, sevdiklerini kaybetmesi ve en sonunda nihayet bir noktada kendinden de vazgeçer hale gelmesidir. O yüzden hiçbir insanımızı bu noktaya getirmemesi için endüstrinin bu konuda çalışma yapanların Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 105 yıldan beri gece gündüz sürdürdüğümüz bir mücadelemiz var. Bu mücadelemizi başarıya ulaştırmak için her türlü imkanı, her türlü yolu her türlü sebebi değerlendirmeye çalışıyoruz. 105 yıldan beri devam eden önleme çalışmalarımız var. Anaokulundan üniversiteye kadar Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında okulda bağımlılığa müdahale yapılandırılmış terapi programı çerçevesinde yaşam becerileri grup terapisi içerisinde çocuklarımızı, gençlerimizi korumak, kollamak, bilinçlendirmek, farkındalıklarını arttırmak, güçlendirmek noktasında çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Münazara Turnuvası ile ilgili de konuşan Dinç, "Münazara yarışmamızın dereceye giren öğrencileri, gençleri bugün aramızdalar. Bu sene Türkiye'nin her yerinden katılan 4062 takımdan 8124 öğrenci münazara yarışmamızda yarıştılar. Münazara yarışması Yeşilay'ın bir geleneğidir. 1955 yılında ilk kez başlamış. Halen de devam ediyoruz. Bu sene 8124 öğrencimiz 4062 takımımız Türkiye'nin her şehrinde bölgeler bazında yarıştılar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL