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Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu

Yeşil Sahada Sürpriz Evlilik Teklifi

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Kayseri 2. Amatör Küme'de Yavru Aslanspor'un kaptanı Muhammed Tarık Tiryaki, Akkışla Gençlikspor maçının ardından kız arkadaşı Sıla Arıkan'a sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Taraftarların tezahüratları eşliğinde 'Benimle evlenir misin Sılam' pankartı önünde diz çökerek yaptığı teklif, büyük sevinçle karşılandı.

- Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi

Maç bitti, yüzük çıktı

KAYSERİ - Kayseri 2. Amatör Küme ekibi Yavru Aslanspor'un takım kaptanı Muhammed Tarık Tiryaki, Akkışla Gençlikspor karşılaşması sonrası takım arkadaşları ve taraftarların tezahüratları eşliğinde kız arkadaşı Sıla Arıkan'a evlilik teklifi yaptı.

Kayseri 2. Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Yavru Aslanspor, ligin 4. haftasında Argıncık Stadı'nda Akkışla Gençlikspor ile karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Yavru Aslanspor'un takım kaptanı Muhammed Tarık Tiryaki, taraftarın önünde kız arkadaşı Sıla Arıkan'a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Müsabaka sonrası kız arkadaşı Sıla Arıkan'ı saha içine getiren Muhammed Tarık Tiryaki, açılan 'Benimle evlenir misin Sılam' pankartı önünde diz çökerek yaptığı evlilik teklifine 'Evet' yanıtını aldı. Tiryaki, aldığı evet cevabın üzerine büyük bir mutluluk yaşadı ve kız arkadaşının parmağına yüzüğü taktı.

Yapılan evlilik teklifiyle yeşil sahada renkli anlar yaşandı.

Yeşil Sahada Sürpriz Evlilik Teklifi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YÜKSEL YIKILMAZ - Yerel
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