Yeşil Gemlik Gıda Sanayicileri Derneği İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Yeşil Gemlik Gıda Sanayicileri Derneği ilk genel kurulunu yaptı

Yeşil Gıda Organize sanayi kurulması için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, ilk olarak genel kurul yapılarak dernek yönetimi belirlendi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi odası meclis salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, başkanlığa GTSO Başkanı Hasan Hamaloğlu seçilirken, yönetimde gıda sanayicileri ağırlıklı olarak yer aldı.

Genel kurulda divan başkanlığını Mahmut Solaksubaşı yaparken, divan heyetinde Ahmet Peker ve Erkan Kavlak yer aldı. Solaksubaşı genel kurul açılışı öncesi Bolu Kartalkaya'da yangın faciasında hayatını kaybedenler için saygı duruşuna davet etti.

Saygı duruşunun ardından konuşan Solaksubaşı "Gemlik Ticaret ve Sanayi odası yönetimi ilçemiz için bir hayali gerçekleştirdi. Yıllardır düşünülen ancak bir türlü vücut bulamayan büyük projelerden birisinin genel kurulu yapmanın gururunu yaşıyoruz. Başkan Hamaloğlu ve tüm ekibi kutluyorum" dedi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu da "Ülkemizde bir ilk olan Yeşil Gıda OSB için önemli adımlar atıldı. 2650 dönüm arazi üzerine kurulacak olan ve 156 parselde yer alacak olan Yeşil Gıda OSB için iktisadi isletme de kurularak üye kaydetmeye başladık. Oldukça hızlı ilerleyen proje çalışmamız son sürat devam ediyor. Gemlik'in yanı sıra Orhangazi ve İznikli gıda sanayicileri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Oldukça ilgi gören bir proje. Projemiz Bursa Valiliği ve Sanayi ve Teknoloji bakanlığının ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Devlet ve siyasetin tüm çevrelerinden destek aldığımız projede ilk kazmayı 2026 yılı sonuna kadar vurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından açık oylama ile Yeşil Gemlik Gıda Sanayicileri Derneği yönetimi Hasan Hamaloğlu başkanlığında oluşturuldu. Hamaloğlu'nun yanı sıra yönetimde Erkan Kavlak, Nihat Balkan, Yaşar İslam, Ali Keskin, Ruhi Kavlak ve Mahmut Kamil Solaksubaşı da yer aldı. - BURSA